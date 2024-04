Ángel Cristo y Gorka Ibarguren rebasan la raya con la peor pelea de ‘Supervivientes’

Ángel Cristo se está convirtiendo en uno de los concursantes más polémicos de ‘Supervivientes 2024‘ debido a sus constantes enfrentamientos. En esta ocasión, el superviviente ha protagonizado un monumental desencuentro con Gorka Ibarguren, con quien hasta ahora su relación no había mostrado síntomas de desgaste. Sin embargo, el fuerte carácter del hijo de Bárbara Rey comienza a hacer mella en las relaciones con sus más allegados en los cayos como ha sido la de Gorka.

El estallido del conflicto ha sido el reproche de Ángel sobre la actitud de Gorka. En concreto, el superviviente le ha advertido de su conducta diciendo: «No me voy a molestar ni en aclarártelo. Vas por mal camino así conmigo«. Con tono jocoso, el vasco le ha respondido: «Uy cómo me tiembla la mano Ángel«. Mucho más serio, Gorka le ha arreado: «Hablar sí, pero hacer… poquito haces. Bla, bla bla».

Gorka no ha cesado en sus ataques a Angel con comentarios que han irritado a su compañero: «Presumen de que eres el hijo de un domador, de que tienes dos cojones, que conmigo no sé qué… Pero luego no haces una mierda». «¿Yo no hago una mierda? A lo mejor tu haces demasiadas», le ha espetado Ángel Cristo. «Hablas mucho y haces poco», le ha vuelto a arrear Gorka. Visiblemente desubicado, Ángel ha reaccionado: «¿Que yo hablo mucho? ¿Osea que yo no hago una mierda?».

Sin embargo, Gorka no ha querido continuar con la discusión: «Olvídate de mí, déjame en paz». «No, el que me tiene que dejar eres tú que es el que me ha empezado a contestar mal. No me cabrees», le ha espetado Ángel, lo que ha motivado un nuevo enfado de Gorka: «No me cabrees tú a mí. Déjame en paz, no me empieces a gritar desde el primer momento de la mañana. Yo también tengo carácter y tengo mala hostia eh«.

Ángel no se ha achantado, sino que ha seguido defendiendo su postura: «No me vaciles tío, a mí no me vas a decir nunca que no hago nada. No lo voy a permitir venga de quien venga. Gorka, lo único que te he dicho antes es que conmigo por este camino no«. «Que me da igual», ha resoplado Gorka de muy malas formas. «Cuidadito Gorka, no me toques los cojones porque puedes discutir conmigo lo que quieras, pero decirme que no hago nada… A mí no me vas a volver a acusar de eso y no vas a volver a decir que yo tengo los cojones de un domador ni pollas. Tú no vuelves a mentar a mi padre nunca porque yo no miento al tuyo», le ha advertido muy seriamente y casi cara a cara.

Miri interviene para mediar y sale escaldada

En ese instante Miri ha intervenido para rebajar los ánimos. Lejos de calmar la situación, la joven ha salido escaldada tras la intervención de Ángel: «Esto no va contigo, cállate. ¿Quieres que hable de tu padre porque él ha hablado del mío? Yo a ti no te acuso de eso, pero a ti no t veo tan chulito con lo que dices». Por si fuese poco, Ángel se ha referido a Gorka como un amigo que «le da puñaladas por la espalda». «Menudo sinvergüenza», ha farfullado Gorka mientras que Ángel ha vuelto a advertirle con tono amenazante: «Vas por mal camino tío».