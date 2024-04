Álex fue desenmascarado con su traición a Gabriela tras salir de ‘La Isla de las Tentaciones’

Este miércoles 10 de abril Telecinco ha emitido el debate final de ‘La isla de las tentaciones’, cuya última edición ha arrasado en audiencias. Ya al comienzo del programa, Sandra Barneda advertía que iba a salir a la luz una noticia que podría romper una de las parejas. Y, en efecto, dicha noticia era la presunta infidelidad de Álex Girona a Gabriela hace dos meses.

El programa ha sacado a la luz un vídeo en el que se veía a Álex Girona en una actitud muy cariñosa con otra chica. Así lo explicaba el joven, intentando justificarse: «Fue un bolo que hice con David, Napoli y Álvaro Boix. Apareció por el bolo, me la encontré fumando que fue cuando hicimos el vídeo. A las dos horas apareció en el VIP nuestro y ya está».

Por su parte, Gabriella reconocía que «ya conocía la situación y esa mujer es un pedazo de friki que ha querido un minuto de fama en la tele. Pienso que si lo has hecho, manda un mensaje y me explicas lo que ha pasado. Creo que no pasó nada entre ellos y lo seguiré manteniendo hasta que no tenga una prueba concluyente».

Sin embargo, ‘La isla de las tentaciones’ también mostró conversaciones de Álex con la joven, de nombre Alba, que también tiene fotografías en su casa. Esto empezó a poner nerviosa a Gabriella, pues se dio cuenta de que su novio le había mentido: «Yo le dije que si había hablado con ella y me dijiste que no. De hecho, te dije que le hablase, porque Álvaro Boix me estaba diciendo que te habías ido con ella y me dijo que no».

Gabriela reacciona a las pruebas de la supuesta infidelidad de Álex 💥



🐍 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/BwfKtChJto — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 10, 2024

Álex confiesa su infidelidad a Gabriela

Tras esto, Álex explicó que la chica en realidad con el que se había liado era con un amigo suyo: «No quería meter a tercera persona porque en ese momento aún tenía pareja. Pero Juan Miguel, lo siento». Pero todo se torcía durante la pausa publicitaria. Así lo anunciaba Sandra Barneda: «Gabriela se ha ido muy mal de plató. Me han contado que está llorando porque está muy disgustada».

En ese momento, y al verse acorralado, el joven acababa admitiendo su infidelidad: «Creo que he metido la pata, porque hay más cosas que no puedo contar, no las puedo decir. Cosas que le pasan a uno… Yo he metido la pata con esa chica y le he sido infiel a Gabriela». Ante semejante confesión, la presentadora salía del plató para consolar a Gabriela, quien, desecha en lágrimas, dio la espantada y aseguraba que «no puedo volver. Yo tenía toda la confianza y me daba igual todo, le creía a él».

«Tienes razón. Me has dicho muchas veces que te ha costado confiar en alguien y lo habías hecho por mí. Te he fallado, no tengo excusa ninguna. No es excusa, pero solo llevábamos dos semanas, pero te lo tendría que haber contado», se lamentaba Álex Girona. «Le dije que antes de hacerlo me enviase un mensaje y me dejase, ¿por qué no lo hiciste? ¿Y ayer? Me dijiste que estuviese tranquila, que me sentase aquí con la cabeza alta. Ahora desconfío de él en todos los momentos», sentenció ella, antes de abandonar definitivamente el plató, entre lágrimas.

Álex confiesa haberle sido infiel a Gabriela 😱



🐍 #TentacionesDBTFinal2

🔵 https://t.co/aRYuaXgJKU pic.twitter.com/GD9ceX0AFw — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 10, 2024