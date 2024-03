Un participante revienta ‘First Dates’ cuando se atreve a hacerle esta pregunta a su cita

Rubén hizo que el final de su cita en ‘First Dates’ fuese más incómodo que de costumbre. El catalán acudió al programa presentado por Carlos Sobera y se encontró con Amaya, una asturiana con la que llegó a congeniar durante la cena. Sin embargo, una incómoda pregunta final del soltero hizo que cualquier plan de repetir la ocasión quedase más que descartado para la joven, que se vio en un grave aprieto.

«Busco una relación tradicional, los dos en el mismo piso, si pudiera ser con hijos», comenzó explicando el soltero amante del heavy metal y el rock en el programa de Cuatro. Entonces, apareció Amaya, una empresaria de 37 años que entró por los ojos de Rubén nada más conocerse. «Me gustan los tatuajes y los piercings», señaló el catalán sobre su cita antes de sentarse.

La velada comenzó con algún desacuerdo en el terreno musical, ya que el soltero de ‘First Dates’ aseguró que no soporta el reggaeton, y que busca a una chica rockera. «A mi me gustaría que se respetase todo siempre. Te puede gustar algo más o menos pero luego a mí lo que es el reggaeton no me gusta, a mí me gusta el pop latino», confesó la soltera.

Sin embargo, la cita se tensó aún más cuando Amaya comenzó a hablar de sus dos hijas. «Que tenga hijos no es un problema grande. Lo que sí sería un problema es que no quisiera tener más hijos», explicó entonces el soltero de Barcelona a las cámaras del programa. Pero cuando se lo comentó a su cita, recibió una respuesta que le decepcionó por completo.

Rubén y Amaya en ‘First Dates’

«Yo no quiero tener más hijos, es algo que tengo clarísimo. Ya tengo dos niñas maravillosas, que las amo, y con ellas tengo más que suficiente», explicó la asturiana sobre sus planes de futuro, que no terminaron de encajar con los del soltero de ‘First Dates’. «Yo no busco una persona que quiera ser padre, estoy pensando en hacerme una ligadura en cuanto pueda para que no haya ese problema», insistió Amaya.

Entonces, en el momento de la decisión final de la cita, el soltero sorprendió a la soltera con una pregunta que dejaría a la asturiana a cuadros. «Yo tendría una segunda cita con Amaya, pero me tira para atrás que no quiera tener hijos conmigo… ¿Tú tendrías un hijo conmigo?«, preguntó Rubén, dejando a su cita completamente avergonzada. Amaya respondió con un tajante «no», cerrando las puertas a una segunda cita.