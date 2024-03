‘First Dates’ crea impacto por lo visto en pantalla en esta cita y muchos señalan ‘montaje’

‘First Dates’ ha levantado grandes ampollas por lo que ha hecho una de las solteras esta semana en plena cita. Se trata de Malú, una chica asturiana que acudía al dating show de Cuatro para buscar a una persona con la que tener la afinidad que no había tenido con ningún otro hombre e incluso llegar al compromiso.

De hecho, la comensal se plantó en el restaurante en el que se graba el programa con un anillo de boda y lo colocó en la barra en la que suele producirse la primera toma de contacto de cada cita. «Si esto te asusta, no eres para mí», se podía leer junto a la sortija.

El equipo de ‘First Dates‘ le presentó a Fabio, un joven sevillano y camarero de profesión, pero Malú no conectó con él y protagonizó una escena inaudita que no se había visto antes en el formato. Lo llamativo es que las cámaras lo grabaron de forma precisa con plano corto y eso ha chirriando al espectador.

Y es que, en mitad de la cita con Fabio, Malú agarró su teléfono móvil y se dispuso a chatear con su expareja, a la que le escribía que no le estaba gustando su pretendiente y a la que le decía que le echaba de menos y que se había dado cuenta de que su verdadero amor era él.

Esto ha llevado a que muchos seguidores de ‘First Dates’ tachen a esta participante de «montajista» además de «maleducada» por su enorme falta de respeto a Fabio, ajeno a es conversación. Sin embargo, dado que no es lícito enfocar una conversación privada sin consentimiento, también son muchos los que concluyen que era algo preparado entre Malú y el propio programa.

El estupor en redes ha sido generalizado y las críticas a la soltera de ‘First Dates’ no se han hecho esperar:

Y tiene el cuajó, a parte de mentir, con que ella no se ha operado🤣, decirle a su cita que no le hace caso y ella se ha pasado toda la cena hablando con su novio por el móvil.#FirstDates11M https://t.co/302mTltVSe — Diana 👩🏼‍❤️‍💋‍👨🏻🐶🐕🦮🐕‍🦺🚛🇪🇸🍪🍪🤍🤍 (@PimPamP16675167) March 11, 2024

Pues eres una cretina, estar en una cita, y estar hablando por el móvil con tu enamorado como dices #Firstdates11M — Alfredo May (@AlfredoMayfer63) March 11, 2024

No tengo pruebas pero tampoco dudas,de que Malú tenía pactada con alguien la conversacion en WhatsApp "si no me gusta la cita ,te digo te amo"porque si le hubiera gustado,no hubiera hecho ese juego #FirstDates11M — cristina (@criselore) March 11, 2024

Es de ser mala persona estar hablando por el móvil con otra persona y le estás escribiendo te amo se a reído de el #firstDates11M pic.twitter.com/jkoD9DayMl — Maria Angeles (@MariAngels_66) March 11, 2024

Esta a ido a la tele a eso…. Está pactado, si no no muestran lo de su móvil — Carmen (@Karmenziya) March 11, 2024

pero alguien se cree cualquier concurso de cuatro o telecinco.. son todo actores para que haya entretenimiento — carlosb (@carlosb00496027) March 12, 2024