Un histórico directivo de Mediaset decide dar la estocada a Ana Rosa y ‘TardeAR’ de este modo

Baldomero Toscano, histórico director de Producción de Programas de Mediaset desde 2009 a 2023, se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en el mayor azote del grupo de comunicación. A través del pódcast Radio Isla Cristina, no duda en cargar contra la actual cúpula y contra los nuevos programas de Telecinco. Su última víctima ha sido Ana Rosa Quintana.

Tras catorce años vinculado al grupo de comunicación, Toscano tiene muy claro que, en estos momentos, el punto fuerte de la cadena es ‘Supervivientes’. Sin embargo, en su opinión, podría tener más impacto, ya que, sin ‘Sálvame’, el reality pierde la oportunidad de impulsarse hacia nuevos públicos.

Según el exdirectivo, ‘Sálvame’ era la plataforma perfecta para debatir sobre los diferentes realities de Telecinco, lo que les daba a estos todavía más impulso. Un impulso que, en su opinión, no les da su sustituto en las tardes de la cadena, ‘TardeAR’. De hecho, Toscano va más allá y da la estocada a la comunicadora con la frase que no ha dudado en soltar: «Ahora la reina de las tardes es Sonsoles Ónega, no Ana Rosa Quintana«.

Toscano critica a Ana Rosa y alaba a Jorge Javier

Si bien es cierto que ‘Supervivientes‘ es un programa muy caro. Cuesta a Mediaset 1,3 millones de euros a la semana. Unas cifras muy altas pero necesarias para costear el equipo humano que hay detrás de las cámaras y delante de ellas. Y es que, además de contar con unos 120 profesionales desplegados por Honduras, hay que contar con el caché de los concursantes, algunos de los cuales son altísimos. «No todos cobran lo mismo», asegura el exdirectivo.

Los participantes de ‘Supervivientes’ cobran una media de 20.000 euros a la semana. «Lo pasan mal, pero cobran bien», bromea Baldomero Toscano. Aparte del caché semanal, «hay un escalado en función del tiempo que aguanten en la isla, un escalado que disminuye a medida que pasan las semanas».

Toscano reconoce tener preferencias en cuanto a los rostros de Mediaset. De esta forma, confiesa ser un gran admirador de Jorge Javier Vázquez como profesional. «Le ha venido muy bien este largo descanso ante las cámaras y ha vuelto con energías renovadas y con el brillo que tiene él, que es un gran prescriptor y un gran presentador», afirma, antes de alabar también la capacidad del comunicador para «manejar las situaciones».