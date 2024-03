‘Sueños de libertad’, avance próximo capítulo que pospone su emisión en Antena 3

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay faltará a su cita con la audiencia este viernes por ser festivo al ser Viernes Santo.

En su lugar, Antena 3 ofrecerá la película ‘El becario’ con Robert de Niro dentro de ‘Multicine’. Así, ‘Sueños de libertad’ regresará a las sobremesas de Antena 3 el próximo lunes 1 de abril en su horario habitual.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras pillarles en el despacho, Jesús intentaba convencer a Begoña de que no hay nada entre él y Elena y le echaba las culpas a ella asegurando que ella no está bien de la cabeza. Finalmente, optaba por contarle que tuvieron algo en el pasado y que ella no le había olvidado.

Después, Jesús no dudaba en pedirle a Elena que confirmara su versión ante Begoña pero ella se negaba a humillarse. Pero Jesús la convencía chantajeándola con que si no lo hacía no podrían tener un futuro juntos. Así, Elena iba a visitar a Begoña al decirle que no había nada entre Jesús y ella pero parece que Begoña no termina de creérselo.

Por su parte, Luis empezaba a dudar de que Luz no le oculte algo de su pasado después de negarse a dar una entrevista a la reportera. Paralelamente, Digna se acercaba a ver a Luz para aconsejarla que lo peor que se puede hacer en la vida es guardar secretos y no contar lo que de verdad le pasa y trataba así de que la doctora se abra con su hijo.

Cuando Fina se disponía a irse al concierto con Marta recibía la visita de alguien muy importante. Y es que su ex pareja volvía de Francia y le proponía irse de cena juntas. Claudia no se presentaba a trabajar en la tienda y cuando Fina y Carmen se dirigían a la habitación para tratar de convencerla se encontraban con que la dependienta se había tomado pastillas y no reacciona. Además Carmen encontraba una carta de despedida de Claudia y no puede parar de sentirse culpable.

Damián teme que Andrés deje a María y decidía actuar al ver que su hijo puede tomar una decisión equivocada. Y para ello, el patriarca decidía pedir un favor a alguien que podría cambiarlo todo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 26 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes 1 de abril? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 26 de ‘Sueños de libertad’

Jesús cree que ha conseguido apaciguar las dudas de Begoña con respecto a su relación con Elena y trata de seguir acercándose a su mujer proponiéndole ir a comer juntos a Toledo. Pero ella le rechaza la propuesta asegurando que tiene que trabajar con Luz en el dispensario.

Y es que Begoña sigue dudando de lo que hay entre Jesús y Elena y de que no fuera él quien la enviara a ella para tratar de convencerla. Lo que no esperaba Jesús es que Begoña le pidiera a su marido que buscara otro puesto para Elena en la fábrica.

Y a Jesús se le ocurre proponerle a su hermana Marta que ponga a Elena como jefa de ventas de la tienda pero a ella no le hace ninguna gracia porque no le cae bien la secretaria de su hermano y tiene claro que todo es porque Jesús ha vuelto a liarse con ella y se la quiere quitar de encima.

Después de su hospitalización tras haber intentado quitarse la vida, Fina y Carmen deciden cubrir a Claudia ante Marta y mantener en silencio lo que ha hecho su compañera. Y mientras Carmen sigue sintiéndose culpable por todo lo que ha ocurrido tras enfrentarse a ella y desprestigiarla en público.

Por su parte, Fina le pide disculpas a Marta por haberla dejado sola y no haber acudido a la invitación del concierto. Pero su jefa no se cree sus excusas y no duda en preguntarle por su amiga, la francesa. Precisamente, Esther sorprendía a su ex pareja al proponerle que se vaya con ella a Francia para trabajar en la perfumería de la que ella es encargada y le confiesa que quiere volver con ella. Pero Fina no tiene muy claro lo que quiere.

Después de recibir la visita de Digna, Luz le reprocha a Luis que metiera a su madre por medio y le pide que se olvide de todo lo que pasó entre ellos y le hace ver que quiere estar sola. El perfumista se da cuenta de que tiene que pasar página y olvidarse de la doctora si no quiere pasarlo mal cada vez que la ve.

Por otro lado, Andrés comunica su decisión de cambiar de puesto en la empresa y marcharse a logística y transporte para así no tener que estar continuamente discutiendo con su hermano Jesús en las cuestiones de dirección. Y para ello propone también contar con la ayuda de Joaquín pero a Jesús no le hace gracia porque su primo es su hombre de confianza.

Por su parte, la apertura del testamento de Duque hace que Andrés y María se unan después de que Andrés también reciba parte de su legado como la cabaña que tenía en la montaña. Un momento que provoca que los prometidos vuelvan a vivir un acercamiento. Asimismo, el notario le entregaba una carta de Duque Andrés en privado como el deseaba. Una carta en la que Duque le pide que cupla la misión más importante de su vida: velar por el estado de su hija María.

Marta está muy enfadada por la actitud de Claudia y después de ver como se enfrentaba a ella, Fina trataba de pedirle compasión pero Marta no duda en decir que quiere despedirla. Es entonces cuando Fina no puede más y le cuenta a Marta que Claudia intentó quitarse la vida. Es entonces cuando Marta entiende el motivo por el que Fina no pudo acudir a su cita y la abraza con fuerza.