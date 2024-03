Antena 3 cancela ‘Sueños de libertad’ de su parrilla esta semana: ¿Qué va a pasar con su emisión?

Con la llegada de la Semana Santa las cadenas de televisión se ven obligadas a hacer algunos cambios en su programación con motivo de los festivos y de las vacaciones de algunos de sus presentadores. Así, Antena 3 ha dado descanso esta semana a ‘El hormiguero’ y pospondrá la gran final de ‘El desafío’ para no ofrecerla en pleno Viernes Santo. Pero además, ‘Sueños de libertad’ al igual que ‘Pecado Original’ se verán obligados a hacer un parón en su emisión.

Eso sí solo de un día. Y es que a diferencia de TVE que si que dará descanso tanto a ‘La moderna’ como a ‘La promesa’ el jueves y el viernes; Antena 3 ha optado por mantener ‘Sueños de libertad’ hasta el jueves haciendo que la serie solo falte a su cita con la audiencia el viernes.

De esta forma, Antena 3 ofrecerá cuatro nuevos episodios de ‘Sueños de libertad’ esta semana entre el lunes y el jueves mientras el viernes sustituirá la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Daniel Tatay por la emisión de Multicine como cualquier día festivo.

Tras este parón por la Semana Santa, ‘Sueños de libertad’ recuperará su ritmo de emisión habitual a partir del lunes 1 de abril en su horario habitual al igual que ocurrirá con ‘Pecado Original’.

Capítulo 24 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 27 de marzo

Tras ser rechazado por Begoña durante su encuentro nocturno, Andrés sigue muy dolido. Por su lado, María le pide a Begoña que le ayude con los preparativos de su boda y aunque intenta escaquearse, Begoña se ve obligada a terminar diciéndole que sí.

Después de que la periodista le pidiera a Luis que le ayudara a convencer a Luz para que la entrevistara, el perfumista no duda en visitar a la doctora para pedirle que haga esa entrevista y demuestre quién es ella. Pero Luz sigue en sus trece de no responder a ninguna pregunta. Algo que hace que Luis piense que es por celos. Y la periodista por su lado tiene claro que la doctora esconde algo.

Tras el ataque que recibió por parte de Carmen en la cantina, Claudia se siente más sola que nunca y además no aguanta que todos la vean como una buscona. Mateo trata de ayudarla y al verlo, don Agustín le hace ver al joven que Claudia no le conviene y que no es trigo limpio. Y después de que don Agustín también tenga un encuentro con ella Claudia decide tirar la toalla.

Gema ya no aguanta más al sentirse que está relegada simplemente a las tareas del hogar y más después de enterarse de que María le ha pedido a Begoña que le ayude con la boda después de que la primera a la que lo hizo fue a ella. Harta de su situación Gema da el paso y toma una decisión con respecto a su futuro pero Joaquín trata de pararla.

Tras la conversación con su padre, Marta reflexiona sobre la relación que tiene con Fina y después de haber quedado con ella en ir a un concierto, decide cancelar sus planes para quedarse a la espera de la llamada de Jaime, su marido que no ha podido hablar con ella para felicitarle su cumpleaños. Aunque finalmente, Marta da marcha atrás

En el dispensario, Begoña sufre un ataque de ansiedad y Luz trata de ayudarla. Y es que el tener que ayudar a María con los preparativos de su boda le tiene muy nerviosa y es que lo que le está sucediendo con Andrés le está afectando mucho. Por su parte, Luis insiste en decirle a su primo que se olvide de su cuñada y se centre en su boda con María.

Jesús vuelve a liarse con Elena en su despacho y le propone irse a cenar juntos a Madrid. Pero justo Begoña entra en el despacho y les interrumpe y les pilla juntos.

Capítulo 25 de ‘Sueños de libertad’ – Jueves 28 de marzo

Tras pillarles en el despacho, Jesús intenta convencer a Begoña de que no hay nada entre él y Elena. Para ello le echa las culpas a la secretaria, de la que dice que no está bien de la cabeza. Y al ver que ella sigue sin creerle, Jesús decide contarle que es cierto que tuvieron algo en el pasado pero que a día de hoy no hay nada.

Después, Jesús no duda en pedirle a Elena que confirme su versión ante Begoña pero ella se niega a humillarse y tener que decir que no tiene nada con él aunque ella sigue enamorada. Pero Jesús le pide que lo haga si quiere que puedan tener un futuro juntos y para ello le chantajea con lo que puede suceder si todo sale a la luz.

Y finalmente, Elena acepta y va a ver a Begoña para contarle que ella sigue enamorada pero que Jesús no quiere nada con ella y que siempre le para los pies. Sin embargo, Begoña no termina de creérselo.

La periodista ha conseguido que Luis empiece a sospechar sobre que Luz oculta algo de su pasado. Y el perfumista hecho un mar de dudas se abre en canal con su madre contándole que cree que la doctora oculta algo que es lo que le impide tener una relación con él.

Es entonces cuando Digna no duda en acercarse a Luz para aconsejarla que lo peor que se puede hacer en la vida es guardar secretos y no contar lo que de verdad le pasa para tratar de que la doctora se abra con su hijo.

Cuando Fina se disponía a irse al concierto con Marta recibe la visita de alguien muy importante. Y es que su ex pareja vuelve de Francia y le propone irse de cena juntas.

Claudia no se presenta a trabajar en la tienda y cuando Fina y Caren se dirigen a la habitación para tratar de convencerla se encuentran que la dependienta se ha tomado pastillas y no reacciona. Después, Carmen encuentra una carta de despedida de Claudia y no puede parar de sentirse culpable.

Damián teme que Andrés deje a María y decide actuar al ver que su hijo puede tomar una decisión equivocada. Y para ello, el patriarca decide pedir un favor a alguien que podría cambiarlo todo.