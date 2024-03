Sergio es expulsado de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ y este será su desenlace real

Ya avisamos de que nada sería como parecía entre Marieta y Sergio tras el fin de la séptima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ y lo hemos podido confirmar en el undécimo capítulo que Telecinco ha emitido este miércoles.

El joven agricultor, conocido ya popularmente como ‘el del tractor’, le dio calabazas en la emisión de la semana pasada, reconociendo que no tendría una relación con ella fuera por sus comportamientos y por lo desconcertante que había sido para él que Marieta se hubiera olvidado de Álex en menos de 48 horas. No confiaba en ella a pensar de no haber parado de intimar día sí y día también.

Esta declaración de Sergio fue un varapalo para la joven, pero lo que ha terminado de colmar el vaso es lo que se ha producido en el capítulo de ‘La Isla de las Tentaciones’ de este 6 de marzo. El granadino le ha dicho que no le nace besarla y, delante de todos, le ha espetado que, desde hace días, no quiere nada con ella y que, por supuesto, no quiere seguir conociéndola más. Un desprecio que ha sacado de sus casillas a Marieta, entrando en un brote descomunal y desembocando en un fuerte encontronazo.

Finalmente, ha pedido a sus compañeras -Ana, Mariona y María- que le secundaran en la decisión de expulsar a Sergio de la villa. Cuando Sandra Barneda ha aparecido y les ha otorgado ese derecho, se ha hecho efectiva esa petición y el tentador se ha visto obligado a abandonar la aventura antes de que acabe. Un giro que nadie vio venir y que viene a constatar que del amor al odio hay solo un paso.

Así, con la marcha de Sergio por capricho de Marieta, muchos espectadores de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ se preguntan qué ha sido de él tras acabar el reality de Telecinco. Y hay respuesta a esa cuestión. Tal y como revela ‘La cuernis’ tras sus ya famosas investigaciones, Marieta y Sergio acabaron fatal y, por supuesto, no ha habido segunda oportunidad fuera y no se han buscado.

Además, ofrece datos concretos. Al parecer, Sergio tiene una novia que es anónima y con la que ha realizado varios viajes que les han delatado. En octubre se fueron a Marruecos y a finales del pasado mes a Noruega. Por tanto, habría conseguido una pareja estable.

Por su parte, Marieta, desde el fin de las grabaciones de ‘La Isla de las Tentaciones’ hasta ahora, habría tenido un tonteo con Miguel, un soltero del programa, y algo más serio pero efímero con un joven anónimo. Efímero porque recientemente se habrían dejado de seguir en redes según apunta ‘La Cuernis’.