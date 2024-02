El futuro real de Marieta y Sergio al salir de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ no te lo esperas

Entre Marieta y Sergio se avecina el gran giro que viene a completar esta épica edición de ‘La Isla de las Tentaciones‘. Ya nos quedamos en shock la semana pasada cuando, en una conversación con María, el tentador reconoció que «es muy difícil que te guste una mujer de verdad cuando en un día o en dos días se olvida de su novio». De esta forma, aludía a la repentina infidelidad de Marieta a Álex. «Esas cosas me cuestan», aseguró.

«Yo no le voy a decir ‘me voy a ir de aquí contigo’ o ‘estoy enamorado de ti’. No puedo. Lo que le puedo decir es: ‘me gustas, estoy a gusto contigo, te estoy conociendo y estamos disfrutando de la experiencia’. Y luego…», soltó sin rodeos. Fue el punto de partida de un platón que se ha producido en el capítulo nueve de este miércoles, en el que Sergio le ha dicho en su cara que no quiere nada serio con ella en la actualidad.

Así, Marieta ha recibido las calabazas de Sergio y, tras este monumental varapalo, se ha fugado de su villa para asaltar la de Álex y verle. ¿Significará esto un giro de acontecimientos y habrá un acercamiento entre ellos? Lo cierto es que no. En la ruptura de Álex y Marieta no hay vuelta atrás. Es irreversible.

Sin embargo, parece que Marieta vivirá una situación similar a la de Fani Carbajo en las hogueras finales y, por las informaciones que se han filtrado, todo parece indicar que se quedará sola, es decir, tras finalizar la experiencia se quedará soltera. Algo que nadie podía imaginar teniendo en cuenta que ha sido la concursante que más se ha entregado a su tentación.

Tal y como revela ‘La cuernis’ tras sus ya famosas investigaciones, Marieta y Sergio no están juntos. Además, ofrece datos concretos. Al parecer, él tiene una novia que es anónima y con la que ha realizado varios viajes que les han delatado. En octubre se fueron a Marruecos y a finales del pasado mes a Noruega.

Por su parte, Marieta, desde el fin de las grabaciones de ‘La Isla de las Tentaciones’ hasta ahora, habría tenido un tonteo con Miguel, un soltero del programa, y algo más serio pero efímero con un joven anónimo. Efímero porque recientemente se habrían dejado de seguir en redes según apunta ‘La Cuernis’. ¿Ruptura o están jugando al despiste ante el ojo de halcón de sus seguidores?