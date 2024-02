El giro que se avecina con Sergio y Marieta en ‘La Isla de las Tentaciones 7’ lo cambia todo

Quienes hayan seguido ‘La Isla de las Tentaciones’ desde la primera edición entenderán la comparativa de Rubén y Estefanía con lo que parece que va a suceder ahora con Marieta y Sergio, su tentador. Y es que, en una conversación del tractorista granadino con María, le ha confesado las dudas que empiezan a invadirle respecto a Marieta. Tanto, que está allanando el terreno para darle ‘la patada’ cuando lleguen las hogueras finales.

«¿Te gusta de verdad?», le ha preguntado María al joven tentador. Y su respuesta ha dejado en shock porque nadie la vio venir: «Es muy difícil que te guste una mujer de verdad cuando en un día o en dos días se olvida de su novio (Álex). Es muy difícil. Lo siento mucho, pero a mi esas cosas me cuestan».

«¿No crees que esas cosas pueden pasar? ¿Que de repente entras aquí y te puede pasar lo que le ha pasado a ella?», le ha rebatido María. Pero Sergio se encuentra enfrascado en que esa infidelidad tan prematura de Marieta a su pareja es algo que le genera muchas inseguridades como para tener algo serio con ella fuera de ‘La Isla de las Tentaciones’.

«Pero en dos días…», ha vuelvo a insistir el andaluz. «Pero es que ella estaba muy cohibida», ha justificado María. «Ya, ella no estaba enamorada», ha opinado el soltero antes de pronunciar las frases definitivas con las que queda meridianamente claro que le dirá ‘hasta luego Maricarmen’ cuando el reality de Telecinco se acabe.

«Yo no le voy a decir ‘me voy a ir de aquí contigo’ o ‘estoy enamorado de ti’. No, no puedo. Lo que le puedo decir es: ‘me gustas, estoy a gusto contigo, te estoy conociendo y estamos disfrutando de la experiencia’. Y luego…», ha soltado Sergio sin rodeos. Así las cosas, este es el punto de partida de su futuro platón. ¡Madre mía la que se avecina cuando Marieta se enfrente a todo ello!