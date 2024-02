Gala 9 de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ hoy en directo: hoguera de confrontación y un destierro

Capítulo 9 de 'La Isla de las Tentaciones 7', en directo

El episodio 9 de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ arranca este miércoles, 28 de febrero, con la continuación de la hoguera de los chicos, que se ven sorprendidos con imágenes que no esperan. Las dudas generadas provocan que algunos no se vean capaces de hacer frente a la situación y uno de ellos decide que es momento de enfrentarse cara a cara a su pareja, solicitando a Sandra Barneda una hoguera de confrontación. ¿De quién se tratará? ¿Acudirá su pareja o decidirá no presentarse al reencuentro? Lo veremos TODO esta noche.