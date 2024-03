Nano reaparece así en ‘Espejo Púbico’ seis meses después e impacta con su nueva vida

Hace seis meses que Nano saltó a la fama, sin buscarlo, gracias a un vídeo que él mismo grabó y que no tardó en hacerse viral en las redes sociales. En dicho vídeo el joven pluriempleado animaba a los chicos y chicas de su generación a estudiar y perseguir sus sueños. Así como a aprovechar las oportunidades y no caer en vicios y pensar solo en salir de fiesta.

Este miércoles 13 de marzo, seis meses después de hacerse viral, Nano ha reaparecido en ‘Espejo Público’ para contar a Susanna Griso cómo le ha cambiado la vida durante este medio año. Ya no trabaja repartiendo paquetería los siete días de la semana, ni tampoco de camarero en una cadena de restauración, como hace seis meses. «Tu vida ha cambiado bastante. Estás en tu nuevo trabajo, ahora eres peluquero», informaba la presentadora del magacín de Antena 3 al conectar con él en directo.

El joven se ha mostrado muy orgulloso de su cambio: «Sí, estoy trabajando en la peluquería a la que venía siempre. He estado aprendiendo aquí y ahora trabajo en ella. Es un trabajo con el que puedo compatibilizar el resto de mis proyectos». Además, anunciaba otro gran proyecto en que está inmerso y que le hace muy feliz: «Tengo un amigo que tenía un bar, y ahora vamos a ser socios. Vamos a abrir un bar aquí al lado de la peluquería, lo que me va a permitir seguir teniendo dos trabajos. Aquí puedo hacerme yo mi agenda de horarios en función de los clientes, y allí voy a ser socio y vamos a trabajar mi madre y yo. Estoy muy contento».

El cambio radical en la vida de Nano medio año después

Al escuchar a Nano, Susanna Griso ponía de manifiesto lo mucho que ha cambiado su vida en estos meses veces. «Has pasado de tener dos empleos precarios y estar con el agua al cuello a ser emprendedor de dos negocios distintos, la peluquería y el bar. ¿No te pesa la responsabilidad?», le preguntaba la presentadora.

El joven reconocía que no, ya que «no puedo estar quieto. Siempre estoy pensando cosas. Mientras pueda compaginarlo todo, hacerlo todo correctamente, no me pongo límites». Y no solo eso sino que, al margen de la peluquería y el bar, además, también está «escribiendo un libro. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de poder contar mi experiencia de vida, mis pensamientos. Al margen también tengo un pódcast, donde quiero compaginar invitados que tengan muchos seguidores, para que conozcan otro tipo de vidas y aprendan cosas, con otra gente más anónima que tenga muchas cosas que contar».

Susanna Griso le daba la enhorabuena por este nuevo rumbo a su vida. Antes de terminar la conexión, Nano volvía a repasar todos los proyectos que tiene entre manos: «En la peluquería tengo mi agenda, reparto las horas del contrato como quiero. Así tengo libertad para compaginar ese trabajo con el libro, el pódcast y la apertura del bar. Estoy ganando dinero con la peluquería para que me salga bien lo del bar. El bar aún estamos reformándolo, tenemos que hacerle un par de reformas para hacerlo más familiar. Ahí nos encargaremos mi madre y yo de dar desayunos y comidas, y será mi socio el que se encargue del tardeo», concluía el joven, sin poder ocultar su felicidad.