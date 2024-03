Miguel Ángel Revilla pone la guinda con lo que pronuncia de Ayuso tras su última polémica

Aunque ya no es Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla sigue colaborando con diferentes programas de televisión para comentar la actualidad. Así, el político conectaba este miércoles con ‘La mirada crítica’ para responder a las preguntas de Ana Terradillos.

Así, Ana Terradillos le preguntaba al que fuera Presidente de Cantabria por la crispación política que se vive entre el Gobierno y la oposición a raíz de las acusaciones por casos de corrupción que han salido a la luz como el caso Koldo o las investigaciones de Hacienda al novio de Isabel Díaz Ayuso.

Y Miguel Ángel Revilla ha sido contundente con su pronunciamiento. «Momentos tensos siempre ha habido, cualquier tiempo pasado fue mejor, otros dicen que fue peor. Crispación ha habido siempre, pero ahora la degradación es un espectáculo bochornoso. El ejemplo que se está dando ahora es lamentable. Lo que la gente me traslada en la calle es cabreo, indignación, un deterioro de la opinión hacia la clase política muy generalizado. La imagen es lamentable con mayúsculas», confesaba el político.

Revilla señala al PP por la crispación

Para Revilla el principal problema es que el PP no soporta haber perdido las elecciones. «Aquí hay un problema inicial por parte del PP que pensaba, una semana antes de las elecciones, que iba a ganar las elecciones ahogadamente, lo daban las encuestas…se había producido un cambio. Lo que ocurrió fue que se precipitaron en algunas comunidades autónomas en hacer pactos con Vox y la mayoría tiene miedo de que eso suceda, por lo que esto hizo un vuelco que le hiciese imposible ganar las elecciones», exponía ante Ana Terradillos.

«Esto origina el problema inicial de un partido democrático y el PP, no lo ha aceptado desde el primer momento de una manera normal. Una de las cosas que me traslada la gente es preguntarse, el por qué es posible que los dos grandes lideres que originaron el procés, tiene a uno que se puede presentar a las elecciones y el que se ha pasado cuatro años en la cárcel no puede, cuando al menos ha tenido la dignidad de afrontar los cargos», proseguía opinando Miguel Ángel Revilla.

«Mi duda es, si los catalanes en ese duelo de Junts por un lado y Esquerra por otro, ¿Va a primar el que se ha fugado frente al que ha asumido una condena?, las contradicciones la gente no las entiende», recalcaba el que fuera presidente de Cantabria.

Miguel Ángel Revilla sentencia el fichaje de Joaquín Leguina por Ayuso

Por último, Ana Terradillos aprovechaba para preguntarle a su invitado que pensaba del fichaje de Joaquín Leguina, quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE por Isabel Díaz Ayuso. «Me he quedado perplejo. A Leguina le conozco mucho, tenemos una gran relación de amistad, él es de Cantabria. Yo le sucedí como delegado de la Facultad. Es un socialista de toda la vida, de la rama más izquierdista cuando yo le conocí y el final no es de lo más decoroso», afirmaba de primeras.

«Se puede discrepar, pero acabar con un sueldazo en un organismo inútil creado expresamente para complacer a determinadas personas. Mira Cantabria no tiene ni televisión autonómica ni un euro para quién deja de ser presidente, ni un solo euro ni privilegio. Hay comunidades autónomas que es escandaloso el retiro que les queda a los que han sido presidentes. A mí esto me parece otro de los factores que originan la desmoralización de los ciudadanos. No ya por el volantazo que pega el político sino por las retribuciones escandalosas para no hacer nada. Es decir prevendas y como decía Esperanza Aguirre mamandurrias», sentenciaba Miguel Ángel Revilla.