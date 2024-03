Manuel Díaz ‘El Cordobés’ usa ‘TardeAR’ para manifestar su deseo de marchar a otro programa

El arrollador éxito de audiencias que está teniendo ‘Supervivientes 2024’ en Telecinco ha hecho que todos los programas de la cadena se dediquen a comentar todo cuanto sucede en Honduras. Tal es el caso de ‘TardeAR’ donde, además, este lunes 11 de marzo, uno de sus colaboradores, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, se ha postulado para una futura edición del reality.

Junto al torero, Alaska, Xavier Sardà y Ana Brito han analizado la última hora de ‘Supervivientes’ en el programa vespertino que presenta Ana Rosa Quintana. «¿A ti te gusta ‘Supervivientes’, verdad?», preguntaba la presentadora a la cantante, quien admitía que no demasiado. «Sufro mucho. No es algo que yo haría de buena gana», reconocía Alaska, ya que, según ella, tiene «miedo a todo».

Por el contrario, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ sí que dejó claro que «yo iría». «Te digo una cosa: si algún día (me llega una propuesta) y me pego unas vacaciones que no veas», aseguraba el diestro. «No te anuncies tanto que luego tendrás que ir», le espetó Sardà. Sin embargo, su compañero ya se imaginaba cómo se lo pasarían los dos en la isla.

Manuel Díaz, decidido a participar en ‘Supervivientes’

Además, Laura Madrueño entró en directo desde Honduras para dar la última hora de los Cayos Cochinos, con dos concursantes con problemas de salud. Por un lado Zayra Gutiérrez y por otro Carmen Borrego: «Zayra se ha levantado con mucho dolor de espalda y el doctor ha tenido que ir a verla. Carmen ha tenido su primer desmayo, son momentos muy tensos los que estamos viviendo». Por si esto fuera poco, la presentadora explicó que estaban teniendo «muy mal tiempo».

Los colaboradores comentaron las duras condiciones del reality de supervivencia. Ana Brito confesaba que «me parece cero apetecible». Sin embargo, Manuel Díaz insistía en que «es una aventura, una experiencia». De esta forma, ponía de manifiesto sus ganas de concursar en un futuro. Incluso llegó a comparar el ir a ‘Supervivientes’ con el servicio militar «que había antes». «Te aseguro que era un puteo muy parecido», sentenciaba el torero.

Cabe recordar que ‘El Cordobés’ será uno de los concursantes de la próxima edición de ‘El Desafío’, que ya ha comenzado a grabarse. Junto a él estarán otros grandes fichajes, como Victoria Federica, Genoveva Casanova o Feliciano López.