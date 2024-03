La pulla que Rosa Benito suelta sobre su veto en Telecinco como colaboradora de ‘De Viernes’

Después de dos años sin pisar Mediaset, Rosa Benito puso fin a su veto en la cadena este viernes. La antigua colabora de ‘Salvame’ se estrenó como la nueva colaboradora de ‘¡De viernes!’. Y aunque se mostró muy emocionada con el programa por la oportunidad, no dudó en pronunciarse sobre su tiempo alejada de la televisión, con un mensaje muy claro para Telecinco.

Beatriz Archidona se encontraba ya preparando el plató para la triunfal llegada de la ganadora de ‘Supervivientes 2011’. El programa mostró su llegada a los estudios de la cadena, en una limusina. «Dos años sin pisar estas instalaciones ¿cómo estás Rosa?», preguntó la presentadora a la sevillana en el exterior de Mediaset.

«Cuando veía que se acercaba la hora, estaba muy nerviosa. Ahora estoy feliz», confesó Rosa Benito, pronunciando sus primeras palabras en la que fue su vuelta oficial a Telecinco. Y por fin llegó el momento de recibirla en plató. «Nunca creí que me iba a sentar aquí», señaló la exmujer de Amador Mohedano nada más sentarse en el sofá del programa.

El zasca de Rosa Benito tras el veto de Telecinco: «Prefería estar en casa»

Los presentadores no tardaron en preguntarle por este parón de dos años y cómo ha llevado su tiempo alejada de los focos. «Estoy bien, feliz, disfrutando de los míos. Tengo un proyecto muy bonito pero para septiembre y viviendo, que también es muy importante», explicó la de Alicante, que tampoco se mordió la lengua al responder si había echado de menos trabajar en televisión.

Rosa Benito en ‘¡De viernes!’

«No. No me ha dado por esto porque tampoco había algo que me llamara», comenzó explicando Rosa Benito. «Prefería estar en casa y hacer todo lo que habéis visto», señaló refiriéndose al contenido que sube a sus redes sociales. La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ dejó claro que no ha extrañado especialmente su vida en los platós durante este parón mediático.

Santi Acosta, no daba crédito a lo que Benito acababa de contar. «O sea, que has estado en casa hasta que te hemos llamado de ¡De viernes!», sugirió Santi Acosta sorprendido. «He disfrutado mucho de mis nietos, que para mí son vida, y, por supuesto, de mis hijos y mi familia», aseguró la televisiva, que no quiso revelar más detalles sobre estos últimos años.