Joaquín Prat recrudece la polémica que azota a Mediaset con su imprevista despedida

Joaquín Prat se ha unido a su compañera Patricia Pardo y ha lanzado un dardazo a Mediaset que no hace más que agudizar la polémica que afronta el grupo de comunicación en las últimas horas tras anunciarse a la nueva presentadora de ‘Supervivientes’. Se llama Alba Renai y no existe.

Si bien, Mediaset ha recurrido a la inteligencia artificial (IA) para crear a una presentadora virtual que conduzca un espacio en Mitele y la web de Telecinco. Y está levantando muchas críticas por lo que se considera un atentado a los profesionales del sector audiovisual.

Son numerosísimas las voces que condenan que, con la cantidad de periodistas y personas cualificadas que han estudiado una carrera, se apueste por la IA para crear un puesto de presentadora. También son numerosas las voces que abren el debate de la autorregulación de la inteligencia artificial de forma urgente.

Críticas fundadas, razonables, a las que se han sumado algunos presentadores de Telecinco. Es el caso de Patricia Pardo y Joaquín Prat. La periodista gallega ha puesto de manifiesto su malestar no solo con la apuesta por una presentadora virtual, sino porque no ve justa la estética elegida para Alba Renai. «Claro, fíjate, no es un hombre viejo y calvo, ¿verdad?», ha soltado en directo.

Joaquín, por su parte, no ha entrado demasiado en el debate en ese instante, pero sí que se ha reservado su dardo a Mediaset para más tarde. En concreto, para el momento de la despedida del programa de este jueves cuando se ha visto desbordado por la imposibilidad de cortar a un vehemente Alessandro Lequio para poner fin a la emisión de ‘Vamos a ver‘ y cumplir con los tiempos adecuadamente.

«La colleja que te voy a dar… porque a este paso mañana presenta una realidad virtual en vez de un servidor«, ha espetado Joaquín Prat sin cortarse, dejando clara su postura sobre el asunto de la discordia. Un sorprendente e inesperado zasca en toda regla a las altas instancias de la compañía audiovisual que constata su oposición con esa decisión y que recrudece la gran controversia que está provocando esa presentadora diseñada por Inteligencia Artificial.