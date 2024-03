Javier Ungría revela sin tapujos el motivo real por el que dio puerta a Elena Tablada

Javier Ungría se ha abierto por primera vez sobre su relación con Elena Tablada ante las cámaras de ‘Supervivientes’. El concursante del reality de Telecinco siempre ha sido muy reservado con su vida personal, pero esta vez ha roto su silencio con Kike Calleja. En una conversación, el ex de la diseñadora no dudó en compartir todos los detalles de su dolorosa ruptura.

Ungría se está abriendo cada vez más con algunos de sus compañeros de ‘Supervivientes’. Durante una conversación con Kike Calleja, el concursante no ha dudado en compartir su versión de la ruptura con Elena Tablada. «Una relación siempre es cosa de dos. Cuando una relación no se cuida… La decisión la tomé yo«, reveló el superviviente.

Javier Ungría explica su versión de la ruptura

El televisivo reveló entonces, por primera vez, que fue él quien puso fin a su relación con la ex de David Bisbal. «Ella intentó que no fuese así. Yo no tengo pareja, pero me suena que ella sí. Ella a priori es distante, un poco fría. Me puso un detective, alguien le diría que era buena idea. Hay mucha gente alrededor que puede contaminar«, confesó Javier Ungría.

Imágenes de la conversación entre Javier Ungría y Kike Calleja emitidas en ‘Así es la vida’

La pareja puso fin a su historia de amor después de seis años de relación y dos bodas en 2018, una en Miami y otra en Cuba. Sin embargo, la versión del superviviente choca con lo que Elena Tablada explicó en su momento a la revista ¡Hola!. «Cuando en una relación no se crece al mismo tiempo, al final las personas se van convirtiendo en individuales y no se vibra de la misma manera«, explicó la concursante de ‘Bailando con las estrellas’.

La ex de David Bisbal no se quedó ahí, y dejó entrever que para Javier Ungría, ella no era una prioridad. «Además, si en la escala de valores las prioridades no son las mismas, es muy difícil que una relación funcione. En definitiva, nuestro amor no era lo suficientemente fuerte. Entonces lo mejor es dejar ir para que lleguen cosas nuevas», sentenció la empresaria.