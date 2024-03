Horóscopo fin de semana, del 8 al 10 de marzo de 2024: Predicciones para todos los signos

Encaramos el segundo fin de semana del mes de marzo protagonizado por dos fenómenos que tendrán consecuencias directas en el horóscopo. Por un lado, la Luna Nueva del próximo domingo, y por otro el ingreso de Mercurio en Aries. ¿Quieres saber cómo va a afectarle a tu signo en el pronóstico completo del viernes 8 al domingo 10 de marzo?

Según Esperanza Gracia, la última Luna nueva del invierno se alcanza el próximo domingo día 10 de marzo, bajo el signo de Piscis, que va a activar los recursos y ayudar en aquello que persigues. Además, ese día el planeta Mercurio ingresa en el signo de Aries, lo que va a aumentar la agudeza mental e ingenio; tu mente estará muy despierta, siendo un buen momento para exámenes, entrevistas de trabajo o afianzar relaciones.

Consulta cuál va a ser el devenir de todos los signos este fin de semana, con las predicciones del horóscopo del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de marzo de 2024 para Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio:

Horóscopo fin de semana Acuario

Comienzas el mes con el planeta Venus en tu signo, donde permanecerá hasta el día 11. Momento maravilloso para las relaciones afectivas, en especial para recuperar amigos del pasado, recordar historias y experiencias, y para darte cuenta de que ahora estás en otro período, con nuevos horizontes ante ti. Así mismo, se va a activar tu vida amorosa si tienes pareja y si estás deseando enamorarte, donde menos te lo esperes, puede surgir el flechazo. Acuario, renuncia a todo aquello que te impide ser feliz. El guerrero Marte en tu signo, hasta el día 22, te activa y te llena de fuerza y vitalidad, brindándote un período muy propicio para moverte, estar a la última y realizar actividades que siempre has querido llevar a cabo. Aunque el eclipse lunar, que tiene lugar el día 25, puede remover tus emociones y hacer aflorar sentimientos contradictorios, la fuerza con que irrumpe la primavera en tu vida te ayudará a liberarte de todas tus inseguridades y te ayudará a confiar más en ti. Vas a brillar con luz propia y tus asuntos avanzarán en la dirección que deseas.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Comienzas el mes con la Luna en tu signo, que te invita a soltar y dejar que se vaya algo que todavía te hace daño. Tu inteligencia estará muy potenciada, y es un mes muy favorable para resolver temas pendientes. El amor te sonreirá y te hará la vida más grata, especialmente a partir del día 11, cuando el planeta Venus te hará muy buenos aspectos y favorecerá especialmente los asuntos del corazón. Marte muy bien aspectado a partir del día 22, te llevará a plantarle cara a la vida, y los retos más ambiciosos asaltarán tu mente con la llegada de la primavera. Aunque muchas veces tendrás que enfrentarte a situaciones con las que tú no contabas, te mostrarás tan decidido y tan desenvuelto en todo momento que las manejaras de maravilla. El eclipse lunar del día 25 puede remover tu mundo interior, pero su energía te ayudará a reflexionar y a poner fin a tus contradicciones.

Horóscopo fin de semana Aries

Este mes puede ser agotador para ti poder llegar a todo lo que te has propuesto, pero todo lo que des se verá recompensado. Es posible que en ocasiones te sientas algo perdido porque ves que llegan a tu vida oportunidades que no te ofrecen confianza, que no son lo que quieren hacerte creer que son. Si tienes dudas, escucha a tu intuición, y seguro que, hagas lo que hagas, vas a acertar. Con el ingreso del planeta Mercurio en tu signo el día 10, aumentará tu agudeza mental, tu ingenio… Es un buen momento para exámenes, entrevistas de trabajo, afianzar relaciones, llegar a acuerdos, pactos, hacer nuevos tratos… Cuando ingrese el Sol en tu signo el día 20, emergerá una persona renovada y segura del rumbo que desea dar a su vida. El eclipse lunar, que tiene lugar enfrente de tu signo el día 25, puede desestabilizarte un poco, aunque será pasajero porque el Sol en tu signo te protege y te devuelve la fuerza y el equilibrio interior que te faltaba.

Horóscopo fin de semana Géminis

Se acaba el invierno y llega un ciclo nuevo para ti. El Cuarto Creciente de la Luna, el día 17, en tu signo, te aporta fuerza y seguridad y te ayuda a consolidar un proyecto en el que estás trabajando con mucha ilusión. Este mes vas a contar con un olfato especial para vislumbrar cualquier oportunidad interesante que se te presente y una rapidez de reflejos increíble para aprovecharla al máximo. En ocasiones, puede invadirte un sentimiento de inseguridad que te hará dudar de tu capacidad para cumplir con tus responsabilidades y con todos los objetivos que te has marcado. Pero, con el planeta Marte muy bien aspectado hasta el día 22, no habrá excusas que te alejen de tus sueños. Tus metas pueden estar, de pronto, mucho más cerca de lo que imaginabas… El eclipse lunar del día 25 puede nublar tu suerte, pero será solo momentáneamente, porque algo importante está a punto de acontecer en tu vida.

Horóscopo fin de semana Tauro

Marzo es un mes crucial para ti y para tus intereses. El paso del planeta Júpiter por tu signo te deja un periodo marcado por la buena suerte o, al menos, un momento en el que el Cosmos pone en tus manos la posibilidad de que lo sea. Es como si el destino te diese una oportunidad de oro, no sólo de trabajar por tus sueños y triunfar, sino también de rectificar cuando des pasos en falso o escojas senderos que te alejen de tu verdadera felicidad. Este mes la diosa fortuna estará de tu lado y puedes lograr ventajas económicas que deberás mantener en secreto para no despertar envidias. Vas a dejar de planificar todo lo que vas a hacer y te pondrás manos a la obra. Es el momento de no pensar nada más que en ti y de no dejarte influir por comentarios de otros. La Luna en tu signo los días 13 y 14 te regala buenos momentos en los que derrocharás encanto y sensualidad. Aunque el eclipse del día 25 puede traerte algún imprevisto en temas laborales, vas a reaccionar a tiempo y lo gestionarás maravillosamente.

Horóscopo fin de semana Virgo

Tú eres una persona entregada y autoexigente, y te gusta tener todo bajo control, pero este mes no te quedará más remedio que asumir algún que otro riesgo. La vida te ha enseñado que si quieres triunfar no puedes esperar a que las cosas lleguen solas, y que la clave del éxito está en uno mismo. Este mes vas a dejar que salgan a la luz todos esos miedos, recuerdos y sentimientos que estaban ocultos bajo capas de autocontrol. Tú, mejor que nadie, sabes que, normalmente, tienes tu energía controlada, pero ha llegado el momento de dejar que aflore todo ese torrente de emociones que guardas en tu interior. Gracias a los buenos aspectos que te está haciendo el planta Júpiter, dejarás de sentirte manipulado por el destino y recuperarás el control de tu vida. Virgo, apuesta alto y sintoniza con tu buena estrella. Sólo tienes que ser un poco cauto con el dinero porque el eclipse del día 25 puede provocar algún imprevisto, aunque tu mente analítica y reflexiva lo gestionará brillantemente.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Este mes vas a estar lleno de proyectos, de planes, de ilusiones de futuro… Y alguno de esos sueños puede materializarse mucho antes de lo que tú te imaginas. Prepárate porque puede haber giros inesperados, que conseguirán sacudir tu mundo interior, despertando en ti sentimientos dormidos. Con los buenos aspectos que te hace el planeta Venus a partir del día 11, la suerte te sonríe en el amor y vas a decir sí abiertamente a lo que deseas, sin que nada te condicione. Con la llegada de la primavera, tus emociones pueden estar algo revueltas y puede aflorar tu natural susceptibilidad. Si es así, aleja de tu mente esos pensamientos que te condicionan negativamente para que todo ese vendaval de confusión desaparezca y recuperes la estabilidad emocional. Bajo el influjo del eclipse penumbral de Luna, que tiene lugar el día 25, se pueden desencadenar cambios en tu ámbito familiar, pero tú no te vas a dejar manipular por nadie.

Horóscopo fin de semana Piscis

Felicidades. Todo lo que lleves a cabo estará bendecido por el maravilloso baile cósmico que este mes tienes a tu alrededor. La última Luna Nueva del invierno, que tiene lugar en tu signo el día 10, activa tus recursos y todo lo que persigas lo tendrás al alcance de tu mano. Con el Sol en tu signo hasta el día 20, disfrutarás de un periodo mágico en el que nada ni nadie podrán hacerte sombra. Es posible que tengas que vivir situaciones embarazosas en tus relaciones, pero con tacto y mucha sutileza saldrás indemne de todo. Los planetas Venus y Marte ingresan en tu signo los días 11 y 22, respectivamente. Te darás cuenta de que algo especial se está activando en tu vida para que logres eso que tanto deseas. Aunque el eclipse lunar del día 25 puede sacudir tu mundo interior, tu intuición va a estar muy despierta e iluminará tus pasos.

Horóscopo fin de semana Libra

Inicias el mes con cierta inestabilidad, lo que para alguien tan necesitado de equilibrio como tú no será fácil, pero según pasen los días descubrirás que todo se pone en su sitio, en parte por inesperados golpes de suerte. Es posible que temas de vital importancia para ti se estén demorando más de la cuenta y estén poniendo a prueba tu paciencia, tu capacidad de aguante. Los buenos aspectos que te hace el planeta Venus hasta el día 11 potencian tu sensualidad y favorecen las relaciones afectivas y las posibilidades de nuevas conquistas. El guerrero planeta Marte, muy bien aspectado hasta el día 22, dispara tu energía para que tengas claro lo que quieres y vayas a por ello en este inicio de primavera. La transformadora energía del eclipse lunar, que tiene lugar el día 25 en tu signo, puede desencadenar cambios y abrirte nuevos caminos que te sitúen donde siempre has querido estar.

Horóscopo fin de semana Leo

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio desde el día 10, tu mente estará muy despierta y no se te escapará ni un detalle… La comunicación con los demás será fluida y es un buen momento para construir relaciones sólidas, tanto afectivas como laborales. Dices adiós al invierno con el deseo ardiente de que cicatricen esas heridas que aun están abiertas y de que la nueva estación te traiga nuevas ilusiones. Aunque con la llegada de la primavera puedas añorar momentos del pasado que te hicieron feliz, tus ganas de innovar te sacudirán con fuerza y te rescatarán a tiempo de la nostalgia. Leo, eres vivaz, intrépido, pasional…, y este mes te has propuesto rodearte sólo de las personas que sumen en tu vida. Bajo el influjo del eclipse lunar del día 25 puede suceder algo que dé un rumbo nuevo a un asunto que te interesa.

Horóscopo fin de semana Sagitario

El Cuarto Menguante de la Luna en tu signo, el día 3, te empuja a enterrar decepciones y a dar la espalda a lo que un día fue y no pudo seguir siendo. Tú, que eres valiente, inquieto, impaciente…, este mes no te aferrarás a nada que coarte tu libertad. Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio desde el día 10, se agudiza tu ingenio y creatividad. Es un momento propicio para exámenes, entrevistas de trabajo, para tomar decisiones, llegar a acuerdos… Sagitario, hay oportunidades que sólo pasan una vez en la vida y tú no eres de los que están dispuestos a dejarlas escapar. Por eso, este mes abre bien los ojos porque puede que la oportunidad de oro llame a tu puerta cuando menos te lo esperes. Aunque el eclipse lunar del día 25 puede bajar tus energías, con la llegada de la primavera, tus ilusiones van a renacer con una fuerza inusitada y todo lo que llegue a tu vida lo afrontarás con una sonrisa.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Este mes puede haber sorpresas y giros inesperados del destino en los que la suerte no te soltará de la mano, ya que el planeta Júpiter muy bien aspectado va a ser tu talismán para que las circunstancias te favorezcan. La Luna en tu signo los días 4, 5 y 6 te anima a llevar a cabo esos cambios que te van a acercar a tus sueños. No dejes que un exceso de prudencia te frene a la hora de dar rienda suelta a tus emociones; necesitas vivir todo lo que está sintiendo tu corazón. A medida que se acerque la primavera vas a dejar atrás tus frustraciones e insatisfacciones y vas a resurgir de tus cenizas. Despertarán en ti sentimientos que estaban dormidos y querrás disfrutar la vida al máximo, sin pensar en el mañana. Con el eclipse lunar del día 25 puede haber dificultades o retrasos en algo que deseas, pero te vas a enfrentar a esos contratiempos con una determinación tan inquebrantable que acabarás consiguiendo lo que quieres.