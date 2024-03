Emma García causa impacto a todos en ‘Fiesta’ con su enigmático mensaje: «No estoy bien»

El pasado miércoles 20 de marzo, Emma García fue galardonada con el premio ‘Alegría de vivir’, organizado por la cantante Lucrecia. Al recogerlo, la presentadora dedicó unas emotivas palabras a su marido: «Se lo quiero dedicar a mi compañero de vida, Aitor, que incluso cuando se me olvida lo que no se me tiene que olvidar, está ahí».

Este sábado, tras la emisión del vídeo en el que Emma García recogía este galardón tan especial, la comunicadora vasca se sinceraba con sus compañeros y con la audiencia de ‘Fiesta’. «Muy agradecida a mis compañeros, muy emocionada y gracias a Lucrecia, que es una persona maravillosa que transmite un buen rollo siempre y gracias por estar siempre con esa alegría por la vida. Necesitamos en la vida mucha más gente como tú, Lucrecia», empezaba reconociendo.

En ese momento, Luis Rollán se interesaba por la ausencia de su marido en un día tan importante para ella. «Emma, pero tengo una duda. Has dedicado el premio a Aitor, tu compañero de vida, pero qué pasó para que no estuviese allí», quiso saber el colaborador. «Pues cosas de la vida», contestó la presentadora, entre risas.

Emma García desvela el gran olvido que tuvo con su marido

Pero, lejos de quedarse ahí, reconoció que «me entristece esta situación aunque me haya reído. Yo no sé vosotros, pero llevo un ritmo de vida últimamente que no es bueno y no estoy bien últimamente». Ante la intriga de sus compañeros, Emma García contó lo que ocurrió para que estuviera así: «Llegamos a la estación de tren y mi querida Leticia llevaba solo dos billetes y no tres. Entre ella y yo se nos olvidó comprarle los billetes a Aitor, así que no sabéis lo duro que fue para mí despedirle en la estación… ¡Como para no dedicarle el premio!».

Esta no es la primera vez que la conductora de ‘Fiesta’ cuenta anécdotas que le ocurren en su vida privada, algunas más divertidas que otras. Sin ir más lejos, la semana pasada recordó cuando, hace años, un hombre se personó en los estudios de Telecinco con la intención de casarse con ella.

«Yo estaba trabajando en Telecinco y me dijeron que había venido un señor a casarse conmigo», comenzaba diciendo, dejando en shock a todos sus compañeros. El hombre se había personado hasta en dos ocasiones, pese a que ella ya estaba casada con Aitor. Pese a esto, Emma recuerda ese momento con ternura, ya que le pidieron que no se acercase a él porque «no estaba bien». «Hay cosas que te llegan al corazón», sentenció la comunicadora.