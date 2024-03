El zasca con el que Emma García deja callado a Pipi Estrada tras lo que suelta en ‘Fiesta’

Emma García y Pipi Estrada estuvieron a la gresca este viernes por culpa de Terelu Campos. La presentadora de ‘Fiesta’ se encontraba debatiendo con su colaborador sobre el abandono de Carmen Borrego en ‘Supervivientes’ cuando el periodista se fue del tema. Y fue ahí cuando la comunicadora tuvo que llamarle la atención y cortar de raíz lo que estaba insinuando con un zasca.

Este jueves, el equipo médico de ‘Supervivientes’ determinó que Carmen Borrego no podía continuar con su aventura en Honduras debido a un «cuadro de ansiedad reactivo». Tras ello, ‘Fiesta’ no dudó en abrir con esta noticia su programa de este viernes, y hubo un cruce de opiniones en plató.

Y es que muchos colaboradores recordaron la lacrimógena conversación de Terelu con su hermana. «Parece más una obra de teatro o el final de una telenovela rosa que una conversación de la vida real», señaló Aurelio Manzano, muy crítico con la conexión en directo de las hermanas. Pero Pipi Estrada quiso señalar otra cosa que le llamó la atención del encuentro. «He escuchado a Terelu y su discurso no tuvo ningún éxito», señaló el colaborador de Emma García.

Emma García corta de raíz a Pipi Estrada

«Pidió la no expulsión de Kike Calleja y está en la segunda isla. Pidió que su hermana continuara y no continua», continuó explicando Estrada a sus compañeros de ‘Fiesta’. Pero rápidamente dio un giro a la conversación y sacó a la luz una anécdota que descolocó a todos. «Ya no te digo nada de cómo están las redes con un tatuaje de Alejandra Rubio», advirtió Estrada.

«Luego te contaré lo de Alejandra Rubio, porque he alucinado con el tatuaje y las letras que se han puesto en uno de los brazos», continuó explicando el periodista antes de ser interrumpido por Emma García. «Estás tú para hablar de tatuajes, que te has tenido que borrar más de uno», espetó la presentadora a Pipi Estrada.

Así, la presentadora hizo referencia al tatuaje que el periodista deportivo se hizo en honor a Terelu Campos cuando ambos fueron pareja. Tras su ruptura y los graves problemas con denuncias de por medios que tuvieron, él decidió taparse el tatuaje poniendo la cara de su perro encima. Al ver que Estrada no pensaba dejar pasar el tema, la presentadora de ‘Fiesta’ acabó zanjando el asunto asegurando que más tarde lo discutirían.