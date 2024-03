Grandes sospechas por este detalle de Carmen Borrego en pantalla en ‘Supervivientes’

Carmen Borrego ya es historia en ‘Supervivientes 2024’. La que pretendía ser el fichaje estelar de la edición se ha convertido en una auténtica estafa para el programa y para el espectador en particular. En el estreno apuntó maneras con su inesperado salto desde el helicóptero ,pero desde ese momento su concurso ha ido en declive.

No ha participado en la mayoría de las pruebas, se ha rendido, ha lastrado a su equipo sin importarle las consecuencias y ha recibido evidentes concesiones por parte de la organización del concurso que dejaban a las claras que no jugaba en igualdad de condiciones respecto a los demás participantes.

Lo ocurrido en la última semana, con ese aislamiento del resto de supervivientes en una especie de apartamento, tenía de uñas a una gran parte de la audiencia e incluso a rostros de la propia cadena, que no se cortaban en señalar que existía un injusto favoritismo hacia Carmen Borrego que no se debía prolongar.

‘Supervivientes‘ no se cansaba en insistir que comía lo mismo que todos (una porción de arroz), pero lo cierto es que, aunque eso fuese así, Borrego no estaba en la misma situación porque dormía en una cama, tenía su baño para asearse y, además, no se encontraba a la intemperie en pleno temporal en Honduras ni tampoco tenía que sufrir los rigores de la convivencia, que son los que más desgastan mentalmente.

Pues bien, después de toda la polémica y de permanecer apartada desde el pasado fin de semana, Carmen Borrego se ha visto obligada a abandonar ‘Supervivientes 2024’ tras no superar la valoración del equipo médico del reality. La decisión se oficializó este jueves en la cuarta gala con Jorge Javier Vázquez.

«Tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y medico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo, se aconseja que cese su participación en el programa», fue el contenido que Jorge Javier leyó en directo.

La reacción de Carmen Borrego ante ese comunicado fue la siguiente: «Me voy a quedar con lo mejor del concurso, pero me voy con la pena de no haber conseguido un poquito más. Tampoco pedía mucho más, pero un poquito más si me hubiese gustado estar aquí. He pasado un mes muy malo antes de haber venido aquí por la angustia y que al final todo se vaya de esta manera me causa dolor».

Durante el transcurso de esta complicada conexión en directo entre Jorge Javier Vázquez y Carmen Borrego en la que se confirmó que no podía continuar su periplo en ‘Supervivientes 2024’, muchos espectadores señalaron que Carmen no se situaba realmente en la playa de Honduras como se estaba mostrando y que detrás de ella había un croma que lo simulaba.

La extraña iluminación y que su pelo no se inmutara ante el fuerte viento que soplaba en los cayos fue lo que alertó a numerosos usuarios. Además, todos en tromba sospechan que esta salida del reality estaba planeada entre ella y el programa.

El cuadro que es esto: Potota con el croma, el marido que parece su tía la del pueblo, los médicos que realmente son los productores, su abandono por ansiedad que realmente es porque les renta más tenerla en plató con el divorcio de su hijo… #SVGala4 pic.twitter.com/mSD5Bf5BFP — Miss Kokoro (@KokoroMiss) March 28, 2024

Una señora con un croma a la espalda,que firmó estar máximo un mes. 🤣🤣🤣😂😂 Creo que esta tomadura de pelo es insuperable. #SVGala4 — Nueva Pulsación. (@NuevaPulsacion) March 29, 2024

