El dardo a bocajarro de Ángel Cristo a Jorge Javier sobre sus fracasados ‘Cuentos Chinos’

Ángel Cristo ha recibido una de las mejores noticias que le podían llegar esta semana en ‘Supervivientes‘: su salvación. Tras una semana en la palestra con su continuidad pendiendo de un hilo, la audiencia ha decidido respaldar al joven convirtiéndole en el segundo salvado de la semana y librándole del duelo final.

Esta noticia ha colmado de alegría al concursante, lo que ha hecho que Jorge Javier le preguntara si su madre compartiría dicha alegría. «En estos momentos que te estaba viendo, tú sabes que yo me llevo muy bien con tu madre y tengo muy buena relación con ella», ha comenzado diciendo el presentador. Ante ello, Ángel Cristo le ha cortado para apuntar: «Eso es un cuento chino«. Una referencia al último programa que Jorge Javier ha presentado en Telecinco.

A priori el comentario ha pasado desapercibido puesto que el presentador ha proseguido preguntándole al joven: «¿Tú que crees? Me lo estaba preguntando, te lo juro que no he hablado con ella al respecto. ¿Tú crees que querrá que continúes o que no?». «La verdad te digo sinceramente, no lo sé. Depende», ha contestado Ángel Cristo.

Por su parte, Jorge Javier le ha preguntado de qué depende. Por ello, el joven ha concluido su intervención diciendo: «Yo aquí he venido a estar en el concurso con mis compañeros, no ha hablar de mi familia aunque inevitablemente se habla. No creo que tenga un problema de que yo esté aquí porque no he venido atablar de eso».

Precisamente antes de cortar la conexión, Jorge Javier ha aplaudido la referencia incluida por Ángel Cristo. «A mí no hay nada que más me gane que un comentario bien colocado, en su punto, y chico, con el de cuentos chinos lo has clavado«, ha asegurado el conductor de la gala demostrando así su particular sentido del humor.