‘De Viernes’ obligado a dar explicaciones tras la denuncia de una invitada sobre una encerrona

Este viernes 29 de marzo María Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos, fue entrevistada en ‘De viernes’ junto a su hijo, Jacobo Ostos. Se trata de la primera entrevista que concede tras el fallecimiento de su marido y el enfrentamiento surgido entre ellos y los otros hijos del torero por la herencia.

Todo iba bien hasta que una llamada hizo que la doctora se rebelase contra el programa y amenazase con abandonar en plató. La llamada en cuestión era la de Gabriela Ostos, una de las hijas que Jaime tuvo con su primera mujer. Al parecer, la invitada había pedido por contrato que no se produjera esta intervención.

«En el contrato dije que no quería, ¿me oyes?», le espetó María Ángeles Grajal a Beatriz Archidona cuando la presentadora, haciendo oídos sordos a esta petición, saludó a Gabriela. «¿Me estás oyendo? ¡Me voy!«, exclamo la viuda de Jaime Ostos, muy indignada. En ese momento, Jacobo, que se encontraba en una sala contigua siguiendo la entrevista de su madre, entró en plató pidiendo a esta que aguantara.

Santi Acosta desmiente a María Ángeles Grajal

Sin embargo, la invitada insistía en que ella había pedido por contrato no participar en ningún debate como el que querían crear en el programa de Telecinco. «Yo en el contrato había pedido que no entrara esta persona», continuaba quejándose la doctora. Después fue Santi Acosta el que intervino para poner en duda esta exigencia de la invitada: «Creo que no está (en el contrato), pero lo miramos después». Acto seguido, el presentador dio la palabra a Gabriela, que soltó su alegato.

No obstante, prefirió no entrar a debatir con María Ángeles Grajal y Jacobo Ostos, así es que colgó el teléfono en cuanto finalizó su discurso. Al acabar la entrevista, Santi Acosta ratificó sus palabras anteriores: «No estaba en el contrato que no pudiera haber llamadas». «Que sepáis que no ha sido una encerrona», añadió el presentador, desmintiendo así a la viuda de Jaime Ostos.