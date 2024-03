Crítica ‘Un nuevo amanecer’: Yolanda Ramos, la estrella de una comedia a la que falta brillar

A estas alturas no podemos negar que, en España, la actriz cómica más graciosa actualmente es Yolanda Ramos. Es algo innegable. No solo con su Noemí Argüelles en ‘Paquita Salas‘ o en su desternillante participación en ‘Tu cara me suena‘. En cada proyecto que está, destaca, roba escenas y te atrapa. Su magnetismo es increíble, lo que le ha hecho convertirse en una de las intérpretes más queridas del país. Ya iba siendo hora de que le dieran la oportunidad de brillar como protagonista y no secundaria ‘robaescenas’, y le ha llegado de la mano de su amigo Jose Corbacho para la plataforma Atresplayer Premium. Este 10 de marzo llega ‘Un nuevo amanecer’ y va a suponer un antes y después en su carrera.

Con la mirada puesta en las estrellas en rehabilitación y la trastienda de la televisión, ‘Un nuevo amanecer’ es una comedia satírica que funciona como vehículo de lucimiento para Yolanda Ramos. Aunque es verdad que tarda en coger ritmo, tanto ella como la serie en sí. En el reparto le acompañan Cecilia Freire (‘La chica de nieve‘), Abril Zamora (‘Sagrada Familia‘), Vicky Peña (‘Secretos del corazón’) o Pau Durà (‘7 vidas’). La serie creada por Jose Corbacho y Belén Macías está compuesta de 8 episodios, todos ellos dirigidos por ellos mismos.

Es verdad que la serie de Atresplayer no descubre la pólvora ni mucho menos. Es una historia que hemos visto decenas de veces, algunas más acertadas que otras. En esta ocasión funciona, pero a medias. Sobre todo porque la narración se ve un tanto lastrada por tres elementos. Primero, la trama paralela al programa de televisión, que parece creada porque la serie no tiene la confianza suficiente en darle todo el protagonismo a Yolanda Ramos. Segundo, las interrupciones de los personajes hablando a cámara. No aporta y muchas veces falla en el humor. Y tercero, muchos chistes no tienen el tempo necesario para calar bien.

¿De qué va ‘Un nuevo amanecer’?

Candela es una actriz y humorista que ha tocado fondo. Además de artista, Candela también es una mujer y madre que lucha por sobrevivir en un mundo lleno de prejuicios y normas. No daba mucha importancia a sus dosis de alcohol y drogas hasta que se desploma en directo en un programa de televisión. Ahora debe internarse en un centro de desintoxicación para tratar sus adicciones. Quiere hacerlo en uno para ricos y famosos, pero por sus problemas económicos, acaba en el centro público ‘Un nuevo amanecer’.

El show de Yolanda

La serie empieza titubeante. Incluso rayando en el humor algo chusco y zafio. Porque para hacer humor sobre el consumo de drogas y la adicción, hay que saber hacerlo. Y ‘Un nuevo amanecer’ recurre a todos los clichés, sin acabar de dar con la tecla necesaria para que nos haga gracia. Por su parte, Yolanda Ramos recurre a su truco de siempre: construir a su personaje en base a su acento. En esta ocasión es uno catalán extremadamente marcado, y ella lo sabe controlar. Aunque a veces se le vaya de las manos.

Tras una sobredosis en directo en un programa de talentos a lo ‘Tú sí que vales’ (de hecho se llama ‘Tú sí, tú no’), el personaje de Candela decide que debe desintoxicarse. Aunque tarda en tomar la decisión, y no es hasta el final del segundo episodio cuando acaba de ser plenamente consciente del problema en el que está metida. La prensa solo hemos podido ver estos dos primeros capítulos, por lo que la evolución del personaje está por llegar. Pero en los dos primeros episodios, Candela no cae bien. Solo se salva porque lo interpreta Yolanda Ramos.

El resto de personajes secundarios solo están ahí para ayudar a encumbrar el genio de la protagonista. A veces sale bien, otras regular. Y tampoco es que tenga un humor ofensivo o corrosivo. Simplemente que la gran mayoría de las veces, no hace gracia. ‘Un nuevo amanecer’ podría haber tirado por darle más dramatismo a la protagonista, y deseamos que lo haga. Queremos ver a Yolanda Ramos defendiendo un personaje así. Por ahora solo hemos visto atisbos muy sutiles que esperemos se exploten más.

El jurado de ‘Tú sí, tú no’. / ATRESPLAYER

Abril Zamora no para de crecer

De entre todo el reparto, la que más destaca es Abril Zamora. Su naturalidad a la hora de interpretar a una de las trabajadoras del centro de desintoxicación es de admirar. Su contraste con Yolanda Ramos es lo que hace funcionar a su personaje, pero también la verdad que transmite cada vez que está en pantalla. Estamos deseando más oportunidades para una actriz con tanto talento y que siempre sabe sacar el máximo partido de cada proyecto en el que está.

Cecilia Freire se siente un poco perdida, sobre todo porque sus diálogos no acaban de funcionar muy bien. Al igual que Pau Durà. Quiere soltarse y, aunque lo hace, hay momentos en el que se le ve tan encorsetado que reacciona con una sobreactuación que rompe con todo. Y Yolanda Ramos es diferente. Se come la pantalla siempre que aparece, pero su personaje no está bien perfilado, no está bien escrito. Aunque los mimbres para ello están ahí.

Así que ‘Un nuevo amanecer’ es un proyecto algo fallido, que no acaba de dar con la tecla que le haga funcionar. Pero tiene tiempo para crecer. Solo hace falta que no releguen todo el peso a que Yolanda haga su trabajo, sino mas bien a darle situaciones y momentos que realmente la hagan brillar.