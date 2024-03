Josie destapa ahora su calvario dentro de ‘Tu cara me suena’: «Es un programa durísimo»

El diseñador de confianza de Cristina Pedroche guarda un recuerdo agridulce de su paso por ‘Tu cara me suena’. Josie ha analizado su trayectoria televisiva en una entrevista para Lecturas y ha dejado al descubierto su verdadera experiencia en el concurso de imitaciones. El colaborador de ‘Zapeando’ no ha dudado en revelar lo duro que fue el programa de Antena 3.

Tras 16 años en la televisión, pocos formatos se han resistido al diseñador. ‘MasterChef Celebrity’, ‘Supermodelo’, ‘Veo cómo cantas’, ‘Tu cara me suena’, o más recientemente ‘Bailando con las estrellas’. «Me apetecía un montón hacer un formato nocturno en riguroso directo. Nunca había hecho un programa en el que sintiese tanto cariño», explicó el televisivo sobre su paso por el reality de baile.

Y aunque terminó como el sexto expulsado, asegura que le encanta sacar lo mejor de cada concurso en el que participa. «Me encantan los retos y aprender nuevas disciplinas, estoy muy contento con mi participación en estos formatos», aseguró Josie. Aunque dejó claro que nunca volverá a comprometer su salud por un proyecto televisivo, como ocurrió en su paso por ‘Tu cara me suena’.

Josie cuenta su peor momento en ‘Tu cara me suena’

«‘Tu cara me suena’ lo viví muy intensamente y acabé en el hospital. Me dio una crisis adrenal del estrés. Es un programa durísimo. Trabajaba todas las horas del día durante siete días a la semana y estuve cinco o seis meses«, reveló el diseñador, que se llevó un buen susto durante la edición del año pasado, en la que Miriam Rodríguez se hizo con la victoria.

Josie en la presentación de ‘Tu cara me suena 10’.

«Fui al médico y me dijo: ‘El cortisol te ha reventado. Tienes que haberte pegado una paliza’. Era muy exigente. Cada vez que te subían por el ascensor algo de ti se quedaba allí«, señaló Josie, que cierra también las puertas de manera definitiva a formatos como ‘Supervivientes’. El amigo de Cristina Pedroche insistió en que, si se atreve con otro formato, entrará «por la puerta grande» y no por una que «le cueste la salud física».

«Ahí no me veo. No tengo capacidad de adelgazar hasta ese punto», explicó el diseñador cuando le preguntaron si se atrevería a lanzarse del helicóptero en Honduras. «¡Yo no sabía que caía tan bien! ¿Tú sabes lo que es que todo el mundo esté votando para que te quedes en un programa?», señaló acerca de su última experiencia en el reality de baile, del cuál se ha llevado una experiencia más que positiva.

Josie también reconoció que, a pesar de su larga trayectoria en la parrilla televisiva, es consciente de que ‘Masterchef Celebrity’ marcó un antes y un después en su popularidad. «Yo fui la revelación de aquella edición y televisivamente me vino muy bien», explicó el televisivo. Aún así, confesó que valora su privacidad y no le gusta rodearse de personas que buscan los focos. «Jamás me enamoraría de alguien que se muriera por ser mediático», señaló el concursante de ‘Bailando con las estrellas’.