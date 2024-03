Avance semanal de ‘Sueños de libertad’: Begoña pilla a Jesús, un chantaje y un accidente

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas tras marcar el pasado jueves uno de sus mejores datos hasta la fecha con un gran 14.3% de cuota y 1.332.000 espectadores.

Cabe destacar que esta semana, la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay sufrirá un recorte en su emisión con motivo de la Semana Santa. Así, ‘Sueños de libertad’ faltará a su cita con la audiencia el próximo viernes al ser festivo por ser Viernes Santo. No obstante, la ficción se mantendrá en emisión de lunes a jueves a partir de las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Jesús se frustraba al ver que Damián no confía en él y le obligaba a hablar con sus hermanos para poder tomar una decisión sobre el futuro de la fábrica que él considera que debe estar únicamente en su mano por ser el jefe.

María seguía con los preparativos de su boda con Andrés y no duda en pedirle ayuda a Gema y en decirle a Damián que le encantaría que fuera su padrino ante la muerte de su padre.

Por su lado, Digna decidía desenmascarar a Isidro y le advierte que, si no va al médico, ella misma le contará a Fina su preocupante estado de salud. Mientras Fina recibía un regalo por parte de Marta, algo que no pasaba desapercibido para el resto de las dependientas que se preguntaban a que es debido el cambio de actitud de Marta con Fina.

Tasio terminaba contándole a Carmen que justo cuando rompió con ella se estuvo viendo con otra chica y le confesaba que es Claudia provocando el gran cabreo de Carmen.

Andrés seguía sin poder reprimirse sus sentimientos hacia Begoña y le pedía que le diera una respuesta sobre su futuro porque no quiere hacer daño a María. Por su parte, Begoña le decía que se centre en su prometida y se olvide de ella porque jamás van a poder ser felices juntos. Todo mientras Damián les veía juntos.

Capítulo 22 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 25 de marzo

Después de que Begoña le contara a Jesús que le vio llorando y bebiendo mientras miraba un cuadro de su primera esposa, él decide subir al desván con ella y reconocerle que sigue queriendo a Clotilde pero que a ella también y le dice que le necesita.

Joaquín es incapaz de seguir con su vida normal al sentirse culpable por haber traicionado a su hermano Luis al haber impedido su fichaje por la fábrica de Santander siguiendo los consejos de Gema tras las amenazas que recibió por parte de Jesús.

Tras enterarse de lo que había pasado con Tasio, Carmen no duda en enfrentarse a Claudia al sentirse traicionada por su amiga. Pero lejos de quedarse ahí, Carmen también se enfrenta con Fina al sentir que ella también le había engañado.

Andrés no puede evitar sentirse fatal por la situación con Begoña sobre todo después de ver como ella y su hermano tontean delante de él y María en el desayuno. Algo que hace que Andrés y Begoña tengan un fuerte desencuentro en el que ella le dice que se olvide que va a luchar por hacer feliz a su marido.

Tras sacar a la luz el reportaje sobre el nuevo perfume de la fábrica de los de La Reina, Luis teme que lo que ha escrito Celia pueda dañar la imagen de su padre. Y la periodista decide acercarse a Luis y pedirle tener una cita con ella justo cuando Luz aparece produciéndose un extraño encuentro entre los tres.

Después de pedirle su ayuda, Gema decide ayudar a María con los preparativos de la boda y al ver como ella sigue preocupada por su relación le promete que le va a ayudar con Andrés y para ello no duda en tirar de Joaquín para que le ayude al tener tan buena relación con Andrés. Y por ello, Joaquín le aconseja a Andrés que cuide más a su prometida.

Fina no puede evitar más lo que siente por mucho que lo intenta ocultar y tras el detalle que tuvo Marta con ella opta por compensárselo con otro regalo. Y justo cuando las dos están más cerca que nunca llegaba Elena para interrumpirlas.

Cansada de los desplantes de Jesús hacia sus hijos y tras enterarse de que Joaquín tuvo que impedir la marcha de Luis por culpa de Jesús, Digna no calla más y se enfrenta con su sobrino harta de que les humille por lo que hizo su hijo Valentín con Clotilde.

Después de lo sucedido con Begoña, Andrés es incapaz de distinguir los asuntos personales de los profesionales con su hermano tras votar en contra de sus planes. Algo que hace que Jesús no dude en enfrentarse con Andrés produciéndose un fuerte enfrentamiento entre ellos que acaba en accidente.

Capítulo 23 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 26 de marzo

Tras la agresión de Andrés a Jesús que acabó con este tirado en el suelo tras caerse por las escaleras, las cosas entre los hermanos De La Reina van a peor y Damián se ve obligado a tomar cartas en el asunto y más después de haberle visto junto a Begoña.

Así, el patriarca no duda en preguntarle a su hijo Andrés que sucede entre él y Begoña y le hace ver que no puede seguir así y que tiene que centrarse en su relación y su próxima boda con María.

Carmen sigue muy cabreada tras enterarse de que Tasio y Claudia le habían engañado al haber estado liados a sus espaldas. Por ello, la dependienta no duda en castigar públicamente a su compañera y amiga delante de todos en la cantina.

Poco después, Carmen se ve obligada a salvar a Claudia de las garras de un trabajador que pretendía abusar de ella. Pese a todo parece que no está por la labor de perdonarle a su amiga lo sucedido con Tasio.

Tras entrevistarse con Luis y descubrir la presencia de Luz, Celia aparece en el dispensario dispuesta a entrevistar a Luz para su reportaje. Sin embargo, la doctora no se muestra complaciente con ella y decide rechazar su propuesta. Después de echarla del dispensario, Luz muestra una cicatriz que parece esconder algo.

Después de haber hablado con Andrés, Damián no duda en acercarse a Begoña para tratar de averiguar lo que le sucede y si su matrimonio con Jesús está bien. Poco después, Begoña y Andrés tienen un encuentro en el que ella se ve obligada a apartarse para no seguir cayendo en la tentación. Después, tras otro encuentro durante la noche ella le dice que no pueden seguir así.

Al hablar con Damián y descubrir que el joven Mateo tiene un vínculo con los De la Reina, don Agustín no duda en acercarse a él y mostrar cierto interés hacia el joven trabajador.

Mientras Fina se sigue sintiendo atraída por Marta tras seguir trabajando juntas en la tienda; Damián no duda en preguntarle a su hija que le sucede y por qué apenas tiene relación con su marido pese a la distancia y le pide que atienda sus llamadas.

Capítulo 24 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 27 de marzo

Tras ser rechazado por Begoña durante su encuentro nocturno, Andrés sigue muy dolido. Por su lado, María le pide a Begoña que le ayude con los preparativos de su boda y aunque intenta escaquearse, Begoña se ve obligada a terminar diciéndole que sí.

Después de que la periodista le pidiera a Luis que le ayudara a convencer a Luz para que la entrevistara, el perfumista no duda en visitar a la doctora para pedirle que haga esa entrevista y demuestre quién es ella. Pero Luz sigue en sus trece de no responder a ninguna pregunta. Algo que hace que Luis piense que es por celos. Y la periodista por su lado tiene claro que la doctora esconde algo.

Tras el ataque que recibió por parte de Carmen en la cantina, Claudia se siente más sola que nunca y además no aguanta que todos la vean como una buscona. Mateo trata de ayudarla y al verlo, don Agustín le hace ver al joven que Claudia no le conviene y que no es trigo limpio. Y después de que don Agustín también tenga un encuentro con ella Claudia decide tirar la toalla.

Gema ya no aguanta más al sentirse que está relegada simplemente a las tareas del hogar y más después de enterarse de que María le ha pedido a Begoña que le ayude con la boda después de que la primera a la que lo hizo fue a ella. Harta de su situación Gema da el paso y toma una decisión con respecto a su futuro pero Joaquín trata de pararla.

Tras la conversación con su padre, Marta reflexiona sobre la relación que tiene con Fina y después de haber quedado con ella en ir a un concierto, decide cancelar sus planes para quedarse a la espera de la llamada de Jaime, su marido que no ha podido hablar con ella para felicitarle su cumpleaños. Aunque finalmente, Marta da marcha atrás

En el dispensario, Begoña sufre un ataque de ansiedad y Luz trata de ayudarla. Y es que el tener que ayudar a María con los preparativos de su boda le tiene muy nerviosa y es que lo que le está sucediendo con Andrés le está afectando mucho. Por su parte, Luis insiste en decirle a su primo que se olvide de su cuñada y se centre en su boda con María.

Jesús vuelve a liarse con Elena en su despacho y le propone irse a cenar juntos a Madrid. Pero justo Begoña entra en el despacho y les interrumpe y les pilla juntos.

Capítulo 25 de ‘Sueños de libertad’ – Jueves 28 de marzo

Tras pillarles en el despacho, Jesús intenta convencer a Begoña de que no hay nada entre él y Elena. Para ello le echa las culpas a la secretaria, de la que dice que no está bien de la cabeza. Y al ver que ella sigue sin creerle, Jesús decide contarle que es cierto que tuvieron algo en el pasado pero que a día de hoy no hay nada.

Después, Jesús no duda en pedirle a Elena que confirme su versión ante Begoña pero ella se niega a humillarse y tener que decir que no tiene nada con él aunque ella sigue enamorada. Pero Jesús le pide que lo haga si quiere que puedan tener un futuro juntos y para ello le chantajea con lo que puede suceder si todo sale a la luz.

Y finalmente, Elena acepta y va a ver a Begoña para contarle que ella sigue enamorada pero que Jesús no quiere nada con ella y que siempre le para los pies. Sin embargo, Begoña no termina de creérselo.

La periodista ha conseguido que Luis empiece a sospechar sobre que Luz oculta algo de su pasado. Y el perfumista hecho un mar de dudas se abre en canal con su madre contándole que cree que la doctora oculta algo que es lo que le impide tener una relación con él.

Es entonces cuando Digna no duda en acercarse a Luz para aconsejarla que lo peor que se puede hacer en la vida es guardar secretos y no contar lo que de verdad le pasa para tratar de que la doctora se abra con su hijo.

Cuando Fina se disponía a irse al concierto con Marta recibe la visita de alguien muy importante. Y es que su ex pareja vuelve de Francia y le propone irse de cena juntas.

Claudia no se presenta a trabajar en la tienda y cuando Fina y Caren se dirigen a la habitación para tratar de convencerla se encuentran que la dependienta se ha tomado pastillas y no reacciona. Después, Carmen encuentra una carta de despedida de Claudia y no puede parar de sentirse culpable.

Damián teme que Andrés deje a María y decide actuar al ver que su hijo puede tomar una decisión equivocada. Y para ello, el patriarca decide pedir un favor a alguien que podría cambiarlo todo.