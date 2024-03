Avance semanal de ‘Hermanos’ próximos capítulos: una trágica muerte y un apuñalamiento

La serie turca ‘Hermanos‘ sigue dando muchas alegrías a Antena 3. La ficción turca sigue ofreciendo nuevos capítulos en el prime time del lunes y martes siendo uno de los productos más vistos pese a su nueva competencia en la primera noche de la semana.

Cabe destacar que Antena 3 ofreció la semana pasada el final de la tercera temporada de ‘Hermanos’ y será este lunes 18 de marzo cuando estrene la cuarta temporada de la ficción turca, que hay que recordar que será la última de la ficción.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, tras muchas idas y venidas, Ahmet se divorció de Şevval y le pidió matrimonio a Suzan. Y cuando Ahmet y Suzan se disponían a vivir el día más feliz de sus vidas al darse el si quiero, Sevval no dudaba en cobrarse su venganza. Así, Sevval no dudaba en mover ficha para evitar que su ex marido pudiera iniciar una nueva vida. Para ello, la mujer se citaba en secreto con un hombre misterioso con la ayuda de Akif para pedirle un favor: que provocara un accidente que afectara a la furgoneta nupcial de Suzan y Ahmet.

Paralelamente, y sin saber nada de lo que estaba a punto de ocurrir, Suzan y Ahmet se disponían a subir a la furgoneta que les iba a llevar al lugar de la ceremonia. Pero no iban solos. Junto a ellos estaban Ömer, Süsen, Asiye, Doruk y Sarp. Con lo que no contaban es que el vehículo iba sin frenos después de que alguien los hubiera manipulado.

Cuando la furgoneta arrancaba y cogía velocidad, Ahmet se daba cuenta de que no tenía frenos y tuvo que pegar un volantazo para evitar chocar con otro coche de manera frontal. Sin embargo, con ese volantazo el vehículo cayó por un barranco y todos los ocupantes perdían el conocimiento y tenían la cara llena de sangre.

Tras un pequeño salto en el tiempo, descubrimos que todos estaban bien salvo Ahmet, quien había perdido la vida en ese accidente. Así, podíamos ver a Sarp, Yasmin y Ömer completamente destrozados con lágrimas en los ojos mientras empaquetaban las cosas de su padre.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite esta semana:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 18

En el próximo capítulo, Sarp y Ömer se enfrentarán por la herencia de Ahmet. Sarp acusará a su hermano de solo querer su dinero mientras Ömer le responderá que no está dispuesto a renunciar a sus derechos. En plena discusión, Sarp le dice a Ömer que su novia sabe cómo murió Kadir.

Ambos discuten y Ömer le agarra del cuello. Al ver que está a punto de matarle, Süsen confiesa que ella vio el accidente de Kadir y cuenta que Melisa fue la culpable y que Akif encubrió el delito.

Ömer llama a su hermana para contarle que Melisa fue quien chocó con Kadir. Cuando Doruk se entera, se queda en shock. No puede creer que sus padres le ocultaran algo así. Llama a Akif roto de dolor y pierde los nervios conduciendo hasta el punto de tener un accidente en el que termina perdiendo su vida.

Asiye está muy afectada por la muerte de Doruk y va al cementerio. Allí se encuentra a Akif apuntándose con una pistola para suicidarse. Cuando dispara el arma, un chico le empuja y la bala impacta contra su brazo.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 19

Asiye no es capaz de olvidar a Doruk. Se acuerda de él constantemente y llora su pérdida junto a Nebahat. Las dos le echan de menos y están muy afectadas. tras su fallecimiento.

Ömer no puede ni ver a Süsen. No puede aceptar que le traicionara con algo tan grave como la muerte de su hermano. Asegura que ya no la quiere y que no quiere saber nada de ella.

Akif quiere meter en su vida al chico que le salvó la vida. Le recuerda a Doruk y quiere que se quede en su casa y buscarle un trabajo para reemplazar su duro vacío.

Un compañero del trabajo de Ömer discute con él e intenta apuñalarle, pero Orhan se pone en medio y le termina clavando el cuchillo a él. Por su parte, Aybike escucha que Ayla mató a la madre de Elif.