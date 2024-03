Ana Rosa Quintana sorprende dejando su puesto en ‘TardeAR’ y esta es la explicación

Eran poco más de las siete de la tarde cuando Ana Rosa Quintana daba paso a ‘salseAR’, la sección de crónica social de ‘TardeAR‘. Y junto al equipo habitual de colaboradores aparecía por sorpresa Frank Blanco, el habitual sustituto de la presentadora en el programa de los viernes y colaborador de la tertulia VIP.

«¿Frank?», le preguntaba la presentadora. «Es que me he venido con todos», explicaba el presentador. «Pero bueno, ¿por qué te has colado?», repreguntaba Ana Rosa a su compañero. «Porque me han obligado Marisa Martín Blázquez, Silvia Taulés Jorge Borrajo, Miguel Ángel Nicolás, Leticia Rquejo. Me han dicho nos haces falta», respondía él.

Pasados unos minutos, Ana Rosa Quintana anunciaba que se tenía que marchar del programa en pleno directo. «Perdonadme pero me voy a hacer un Kate Middleton», aseveraba la presentadora. «¿Te vas a hacer un montaje con una foto antigua?», le cuestionaba Frank Blanco.

«No, que si luego no me veis no me ha pasado nada. Ya lo aviso a todo el mundo. Es que me voy al Metropolitano a ver a mi Atleti y hay que llegar hasta allí, hay que aparcar y hay que subir. Por eso voy de rojo», recalcaba la presentadora anunciando el motivo por el que dejaba el programa antes de tiempo.

«Es que nos jugamos los cuartos de final con el Inter. Bueno yo creo que tenemos los atléticos que apoyar», añadía Ana Rosa Quintana levantándose de su asiento y dejando ‘TardeAR’ en manos de Frank Blanco.