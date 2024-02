Una soltera de ‘First Dates’ finiquita su cita de inmediato y la razón es de traca: «Por ahí no»

Los flechazos a primera vista son un fenómeno más común de lo normal, pero en ‘First Dates’ suele ocurrir justo lo contrario. Cada noche, solteros y solteras acuden al restaurante de Cuatro para intentar encontrar el amor, y no siempre sale bien. Ha sido el caso de Leticia, que acudió al programa de Carlos Sobera en busca de un hombre culto. En su mesa se encontró a Domingo, con quien después de cruzar dos palabras, pudo comprobar que no tenían nada en común y acabaron partiendo peras rápidamente.

«Quiero alguien culto porque la cultura la tiene quién la quiere aprender», explicó la soltera antes de reunirse con su cita para cenar. Nada más ver a Domingo, Leticia ya sabía que no era su prototipo. «Físicamente no me gusta, tiene buena imagen y viste bien pero no me termina de llenar», aseguró la chica. Pero el físico no sería el principal problema de la comensal. La cosa no mejoró demasiado y, según avanzaba la cita, más pegas salían. «Me ha dejado un poco mal porque su barba está dura como una lija, he notado un ardor y de hecho creo que lo tengo colorado, para mí era un erizo», comentó la soltera.

Sin embargo, fue al pedir el primer plató cuando la soltera de ‘First Dates’ se dio cuenta definitivamente de que Domingo y ella no estaban hechos el uno para el otro. «He pedido bacalado», explicó el soltero, algo que pilló por sorpresa a su invitada. «¿Bacalado? Bacalao hombre, ¡que gracioso!», comentó irónicamente, algo chocada por el sonado error de su compañero de cena.

Leticia y Domingo en ‘First Dates’

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Domingo coló sin querer un ‘haiga’ en mitad de su conversación, y eso terminó por espantar a la soltera. «Ya puedes ser el chico más encantador del universo pero el ‘haiga’, el ‘bacalado’… por ahí no paso», sentenció Leticia, que se encontraba completamente decepcionada con su cita en el programa y la cortó de inmediato.

«Es majo y buena gente pero no me ha convencido nada», explicó la soltera al final de su encuentro, dando a entender que no repetiría una segunda cita con Domingo. Y es que, no hubo ni un solo momento del programa en el que los dos pretendientes mostrasen un poco de química, ya que Leticia siempre estaba sacando a relucir todas las ‘red flags’ de su cita escogida por ‘First Dates’.