Un soltero de ‘First Dates’ no consiente responder a esta embarazosa pregunta de su cita

Este martes, 6 de enero, Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’ cuando apenas queda una semana para San Valentín, motivo por el cual el programa presentado por Carlos Sobera saltará por una noche a Telecinco. En la entrega de este martes, Ana Zuleima y Antonio han sido una de las parejas protagonistas.

Rodeados de samba y caipirinha para celebrar el carnaval, nuevos solteros y solteras intentaron encontrar al amor de sus vidas. Ana Zuleima, una venezolana que trabaja como monitora deportiva y masajista en Málaga, llegó al restaurante de ‘First Dates’ con muchísima alegría y energía.

Según ella, tiene tanto energía para el baile como para el amor. Una forma de ser que cree que espanta a los hombres. Por tal motivo le pidió a Carlos Sobera un hombre que fuese un poco deportista y al que le gustara mover el esqueleto. Así es que el comunicador vasco le presentó a Antonio, un entrenador personal de Almería.

Nada más verle, Ana Zuleima quedó prendida de él, ya que le vio como «un tío sanito y deportista». Por el contrario, mientras que a ella le gustó todo de él, Antonio la puso bastantes peros. Así se confesaba ante las cámaras de ‘First Dates’: «Estoy acostumbrado a otro tipo de mujer… Siempre un poco más jóvenes, de gimnasio, con un físico mucho más trabajado. Al principio lo que entra es la vista, y físicamente no me atrae».

Ajena a estos comentarios del almeriense sobre ella, la venezolana insistía en conocerle mejor. «¿Tú ligas mucho, no?», llegó a preguntarle ella en un momento de la cena. Antonio lo negó, aunque sin querer entrar en detalles. Sin embargo, ante las cámaras del programa reconoció que había mentido: «No le voy a decir que ligo, esto está feo».

Si bien esta no fue la última mentirijilla del soltero a lo largo de la cita, puesto que también le aseguró que lo de fuera no le resulta tan importante, mientras que al equipo de ‘First Dates’ les decía lo contrario. «Es super ancha, entonces es muy complicado… Y si no me entra por los ojos, por muy buena chica que sea, que es un encanto, no voy a ir a nada más».

Al llegar el postre, Antonio se ha cortado y le ha confesado que llevaba toda la vida a dieta. Ana ha reconocido que ella también, pero él ha tenido la sensación de que no iba a volver a ponerse a dieta. Ella estaba encantada y le ha dejado claro que a su lado, no se iba a aburrir, pero él se ha quedado con la barrera del físico y le ha dicho que no va a pasar otro Carnaval juntos. El amor no siempre triunfa en ‘First Dates’.