‘TardeAR’ averigua una noticia sobre María del Monte que podría dar un giro al caso Tejado

Es la noticia del momento. El robo a la casa de María del Monte ha dejado a todo el país boquiabierto, sobre todo porque su sobrino, Antonio Tejado, habría estado involucrado presuntamente en el delito como ideólogo. De hecho, lo último que se sabe es que se reunió con los asaltantes después del atraco.

Carlos Quílez en ‘Y ahora Sonsoles’ confirmó este miércoles que gracias a la geolocalización se puede demostrar que Antonio se citó con los ladrones, pues coinciden en el mismo sitio tras el robo a la casa de la cantante.

Unos hechos por los que han ingresado en prisión esta semana Antonio Tejado y otros cinco miembros más de la banda en la que supuestamente está involucrado. En el caso del sobrino de María del Monte, el juez cree que pudo ser el autor intelectual del asalto con violencia e intimidación.

El caso es que mientras la investigación continúa y a la espera de juicio, la noticia está acaparando horas de televisión y cientos de titulares en los medios escritos. Y este miércoles, en ‘TardeAR‘ se ofrecía una información muy inesperada.

Según la periodista Leticia Requejo, a última hora de ese lunes y tras el envío a prisión de Tejado, se produjo un “cónclave familiar” en casa de María del Monte en la que Inmaculada Casal habría hecho una firme y madurada propuesta.

“Llega a plantear que, como ya está detenido y la banda ya está más que localizada, y ya es que actúe la justicia, por qué no quitar la denuncia de este robo del día 25 de agosto para así no actuar como acusación particular en el juicio», explicó la colaboradora de Ana Rosa Quintana.

En definitiva, la popular artista y su esposa podrían dar un paso atrás ante la Justicia a favor de Antonio tras el violento asalto que sufrieron en su casa el pasado mes de agosto y en el que fueron sustraídas pertenencias por un valor superior a 600 mil euros. El matrimonio no estaría dispuesto a ir en contra del sevillano pese a las circunstancias.