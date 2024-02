Sonsoles Ónega se planta y abochorna así al director de su programa en emisión: «Guarro»

Si hay algo que ha demostrado Sonsoles Ónega desde que dio el salto a presentadora es que no tiene ningún reparo en cuestionar lo que le dicen sus directores. Lo hizo con Patricia Lennon tanto en ‘Ya es mediodía’ como en ‘Y ahora Sonsoles’ y lo sigue haciendo con el nuevo director del programa de las tardes de Antena 3.

Hace unas semanas, Sonsoles Ónega no dudaba en sublevarse a Javier Silvestre, el nuevo director de ‘Y ahora Sonsoles’ al negarse a ponerse unas deportivas como le pedían para poder entrevistar a un invitado mientras se subía a una cinta de correr.

Y este jueves, la presentadora volvía a negarse a decir lo que su director le comentaba por el pinganillo. Así, Sonsoles Ónega se disponía a hablar del café y se dirigía a Txabi Franquesa, uno de sus colaboradores cuando el director de ‘Y ahora Sonsoles’ le soltaba algo que no le hacía gracia.

«¿Oye cuántos cafés te tomas Txabi Franquesa?», le preguntaba Sonsoles al humorista. «Cuando llego aquí me tomo uno que no hace noche, tal como me lo tomo es que no respeta circuito. A mí es que depende del café me provoca irritación interna», exponía el colaborador.

«Está buenísimo, yo me tomo cinco o seis antes de venir aquí y no pasa nada», confesaba por su parte Sonsoles Ónega. «No digas eso, qué guarro es el director», soltaba entonces la presentadora negándose a repetir lo que le había dicho por el pinganillo su ‘jefe’.

«No voy a decir lo que me ha dicho porque es una guarrada por favor«, insistía Sonsoles. «¿Pero qué ha dicho?», se preguntaba Franquesa. «No, yo no puedo», respondía Sonsoles. Por ello, el cómico le pedía que se lo dijera a él y él se encargaba de reproducirlo. «Pues eso café y cigarro, muñeco de barro», añadía el colaborador.