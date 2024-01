Sonsoles Ónega se niega en firme a lo que le piden hacer en su programa y se subleva al director

Hace siete días, Sonsoles Ónega se despedía de Patricia Lennon, la que había sido su directora en ‘Ya es mediodía’ y que le acompañó en su salto a Antena 3 con ‘Y ahora Sonsoles’. Con su «jefa», Sonsoles ya demostró tener sus más y sus menos tras enfrentarse a ella en varias ocasiones.

Sin embargo, parece que Sonsoles Ónega no está dispuesta tampoco a hacer caso a todo lo que le pide Javier Silvestre, el nuevo director del formato de Antena 3, que llega procedente de Cuatro donde ha dirigido ‘Código 10’ y ‘En boca de todos’.

Así, Sonsoles Ónega ha querido marcar sus líneas rojas y demostrar que ella sigue siendo la dueña del cortijo en ‘Y ahora Sonsoles’. Lo hacía al dejarle claro que no se iba a poner unas zapatillas como le pedía el director para entrevistar a uno de sus invitados.

«No, es que no. Yo no me pongo esto«, aseveraba Sonsoles Ónega mostrando las deportivas que le pedía su nuevo director que se pusiera. «¿Por qué? Si son muy monas», le replicaba entonces Beatriz Cortázar. «¡Qué yo no me pongo esto, que no Javi!«, insistía la presentadora.

«Yo no puedo hacer una entrevista corriendo. ¿Cómo voy a hacerlo? Me quedo sin aire, que se las lleven. ¿No os las lleváis? Pues fuera, fuera», se quejaba Sonsoles Ónega levantándose de su silla y tirando las zapatillas fuera del set del ‘Flash’.

Tras ello, Sonsoles Ónega volvía a dejar claro que ella no se iba a quitar los tacones. «Y no me pongo las zapatillas, sigo con mis tacones, porque si no me hago mínima para entrevistar a Antonio, ‘El Tragamillas’. Lo voy a entrevistar sin que deje de correr, pero con mis tacones», remarcaba.

Justo después, Sonsoles daba paso a Antonio Ledesma, ‘El tragamillas’, un hombre que lleva corriendo desde 1972. Para su entrevista, Sonsoles Ónega no dudaba en subirse a la cinta de correr pese a llevar los tacones y no las zapatillas que le había pedido el director que se pusiera.