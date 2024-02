Sonsoles Ónega corta a un invitado al soltar esto de Antonio Tejado: «No me interesa nada»

La detención de Antonio Tejado por su implicación en el robo de la casa de su tía María del Monte sigue copando los titulares de todos los programas de televisión. Así, este martes ‘Y ahora Sonsoles‘ ha seguido abordando la última hora y para ello, Sonsoles Ónega conectaba con Pablo González, paparazzi que conoce muy bien al sobrino de la cantante.

«Estamos un poco sobre cogidos por el amor a María fundamentalmente», le reconocía Sonsoles al fotógrafo después de que este le preguntara qué tal estaban. «¿Cómo veías últimamente a Antonio?», le cuestionaba la presentadora de Antena 3 a su invitado. «Hay algo que para nosotros los reporteros de calle es fundamental y son los chivatazos que terceras personas nos hacen llegar a nosotros y últimamente las informaciones que nos llegaban no dejaban en buen lugar a Antonio», explicaba Pablo González.

Tras ello, el paparazzi relataba que entre los reporteros gráficos intuían que el camino que había seguido Antonio Tejado no era bueno. «La sorpresa ha sido cuando lo han detenido pero todos hemos dicho ‘se veía venir’. Y es que veíamos a un Antonio que seguía manteniendo un alto nivel de vida pero que no tenía ingresos justificados. No trabajaba desde que salió de los realitys ni de los programas de televisión», aseveraba él. «No, trabajar lo que se dice trabajar no se le daba bien», soltaba entonces Sonsoles Ónega.

Después recordaba como fue su propia tía María del Monte la que le dio su primera oportunidad en televisión en su programa en Canal Sur. «Una vez que la prensa del corazón se vino abajo, Antonio no daba un palo al agua, no le gustaba trabajar. Sin embargo el alto nivel lo seguía teniendo», insistía el paparazzi.

Sonsoles Ónega frena en seco a Pablo González: «Prefiero que no…»

Era entonces cuando el fotógrafo se disponía a narrar una información que le llegó sobre una de las veces que Antonio Tejado tenía que intercambiarse con su ex mujer Alba a la hija en común que tienen. «Me llamaron y me dijeron no te puedes imaginar la que ha liado en la puerta de la casa. Y es que incluso orinó en la puerta de la casa de Alba. A Antonio se le había ido de las manos», proseguía contando. «Él intentó modificar las medidas que tenía con respecto a la pequeña», añadía Pablo antes de que Sonsoles Ónega le frenara en seco.

«Pablo que es un menor, prefiero que no. Sinceramente no, hablamos de él. Pero de hijos y de medidas y no sé qué, no me interesa nada y a nuestra audiencia tampoco», sentenciaba Sonsoles cortando a Pablo González y pidiéndole que hablaran de otros asuntos para no meterse en problemas.

Y el fotógrafo cambiaba de tema al dejar claro que Antonio Tejado había vendido ciertas informaciones de su tía o de sus ex parejas. «Él ha facilitado informaciones», destacaba. «Qué desastre Pablo de verdad», comentaba Sonsoles Ónega. «La gente mata por tener una familia coño. Cuanta gente con problemas de drogas no tira de la familia. Por eso digo qué desastre de chaval. Yo no le conozco pero…», sentenciaba la presentadora.