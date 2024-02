Sandra Barneda destripa lo ocurrido en el rodaje de ‘La Isla de las Tentaciones 7’: «Es duro»

Después de siete ediciones, muchos piensan que ‘La isla de las tentaciones’ ya no encierra ningún secreto. Sin embargo, lo ocurrido detrás de cámaras en esta séptima edición es una de las grandes incógnitas para los espectadores. Sandra Barneda se ha pronunciado sobre todo el proceso detrás del producto final que vemos cada miércoles en Telecinco y ha desvelado cómo se vivió el complicado rodaje de los nuevos episodios.

La última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado marcada por la incertidumbre desde su inicio en enero. Dos de las cinco parejas que entraron al reality acabarían abandonando la aventura durante las primeras semanas de rodaje. Estos incidentes, que no han tenido explicación alguna hasta ahora, desataron infinidad de rumores entre los espectadores. Es por eso que Barneda ha decidido revelar a través de sus redes sociales lo que ocurre entre toma y toma en el programa. «Lo grabé sintiéndome fatal…» comenzó explicando la presentadora.

Sandra Barneda revela lo que ocurre tras las cámaras

La conductora del reality se ha abierto a sus seguidores sobre cómo vivió esas primeras hogueras del programa y la de confrontación entre Andrea y Álvaro, que vendría seguida del abandono de la pareja. «Me encontraba terriblemente mal grabando y al principio todo era pa-pa-pa», comenzó explicando Sandra Barneda sobre el ritmo del reality de Telecinco.

Y es que, las condiciones a las que ella y el equipo se someten en ocasiones para sacar adelante el formato, llegan a ser extremas. Tanto, que la periodista tuvo que recibir atención especial. «Fui al servicio médico, me hacen un cultivo… Tenía unas anginas que no podía ni tragar con el calor que hacía, me ardía la garganta. Entonces me tuvieron que poner el antibiótico», aseguró la comunicadora.

Reveló además que, al encontrarse en un mal estado de salud, llevó mucho peor los repentinos cambios del programa, asegurando que lo dramatizó todo con mayor facilidad. «Yo cuando terminé dije: ‘¿pero y ahora qué hacemos?‘. Se nos acababan de ir dos parejas, ¿qué hacemos?’. Nos quedaban tres parejas y estábamos a tomar por saco (en República Dominicana) y además se fueron fulminantemente. Yo me quedé que dije: ‘¿y ahora qué?’«, recordó Sandra Barneda a sus seguidores de ‘Tik Tok’.

Dificultades en el rodaje de ‘La isla de las tentaciones’

Aún así, la presentadora de ‘Así es la vida’ aseguró que esos momentos de incertidumbre, sumados a su malestar, no fueron de los momentos más duros de grabar en el reality. La conductora del formato reveló el momento que más le cuesta sacar adelante en las grabaciones. «Para mí uno de los momentos más bonitos y más difíciles al final es el desembarco porque es el momento en el que yo voy a conocer a las parejas y es un día de grabación muy largo, donde grabamos muchas horas expuestos al sol«, señaló la periodista.

Y es que, esa escena inicial está, a menudo, llena de imprevistos y contratiempos. «La grabación es muy dura. Cuando los concursantes han estado en el catamarán, se han mareado de la leche y hemos tenido que parar la grabación», reveló Sandra Barneda. «Vosotros decís ‘pero qué maravilla de plano’, pero eso implica estar expuestos al sol y con los chorretones que te caen», insistió la comunicadora.

Y aunque pueda parecer un paraíso idílico, incluso la fina arena por la que desfila en las tomas, es a menudo motivo de sufrimiento incluso para la propia presentadora. «Cada vez que me dicen ‘aléjate, aléjate y descalza’… me puedo hacer hasta ampollas porque arde. Además te dicen que no vayas por la zona que está mojadita y que disimule y ande con elegancia. Me arden los pies«, compartió Barneda.

«Hay un momento en el desembarco en el que yo a veces he sentido que me caía redonda, pero bueno, es que no hay otra manera de grabarlo. En fin, es duro, es duro«, sentenció Sandra Barneda para zanjar su ronda de confesiones sobre los secretos mejor guardados del programa. Y es que hay mucho que no vemos detrás de un reality del tamaño de ‘La isla de las tentaciones’.