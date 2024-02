Sandra Barneda debe silenciar a Antonio Montero en ‘Así es la vida’: «Una mente perturbada»

No hay duda de que uno de los colaboradores que más enfrentamientos provoca en ‘Así es la vida’ es Antonio Montero. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este miércoles al enfrentarse a sus compañeros a la hora de tratar de defender a Edmundo Arrocet ante la noticia de que tiene una nueva relación con una joven de 28 años.

Este miércoles, la revista Diez minutos sorprendía al publicar en portada la supuesta nueva relación de Edmundo Arrocet, una joven llamada Marta que tiene 28 años, 46 menos que el cómico y que es modelo. Un asunto que ‘Así es la vida’ ha querido debatir con sus colaboradores, quienes en su mayoría han cuestionado la realidad de este romance.

«Aquí enseguida empieza la polémica. Lo primero que es un gran reportaje. Ver a este hombre en esta tesitura es bonita. Se dice que si es un montaje. Yo te digo que si haces un montaje con él y él va a cobrar y las tonterías que dice la gente, te digo yo que lo primero que hay es un beso», destacaba Antonio Montero. «¿De verdad te crees que él no lo sabía?», le cuestionaba por su lado Almudena del Pozo.

«Yo la información que tengo es que por una carambola del destino alguien se ha enterado de que estaba allí, le han hecho las fotografías. Y yo tengo un amigo íntimo que hace cosas con él en Marbella que es quien le informa después de que esta portada iba a salir», revelaba Antonio. «¿Sabes que pasa Antonio que esa teoría es que para que hubiera habido beso ella tenía que estar informada también y tenía que saberlo?», le replicaba Almudena.

«No, tú le puedes dar un beso a una sin estar de acuerdo«, soltaba entonces Antonio Montero provocando un revuelo en el plató de ‘Así es la vida’. «A ver no me refiero a eso, es que tenéis una mente perturbada», les espetaba entonces el colaborador al ver la reacción de sus compañeros. «Yo estoy hablando de un señor que está haciendo un reportaje y le da un piquito a su señora», soltaba Antonio. «No vamos a entrar en el mundo piquito por favor«, pedía entonces Gema Fernández aludiendo así a la polémica de Luis Rubiales.

Sandra Barneda calla a Antonio Montero por interrumpir a sus compañeros

Mientras Antonio Montero insistía en que para él esto no era un montaje, Gema Fernández pedía el turno de palabra para dar su opinión. «¿Me dejas hablar?«, le pedía su compañera al ver que no se callaba. «La mayor prueba es que a él le han ofrecido ir a ‘De Viernes’ y ha dicho que no y en ‘De viernes’ hay dinero», justificaba él.

Y cuando Gema trataba de desmontarle su argumento, Antonio le cortaba una y otra vez provocando que Sandra Barneda interviniera. «Déjame terminar por favor», pedía Gema. «Es que sois unos incrédulos», les espetaba Antonio. «Ahora es el turno de Gema por favor, escuchemos«, advertía la presentadora.