María Patiño se da un baño de reacciones con este pronunciamiento al ‘Zorra’ de Nebulossa

‘Zorra’ de Nebulossa ha generado todo un cruce de opiniones desde la final del Benidorm Fest. La propuesta elegida para representar a España este año en Eurovisión ha generado una conversación popular llena de controversia. María Patiño se ha querido sumar al debate dejando claro lo que opina del dúo y del mensaje de la canción que llevaremos a Malmö en mayo.

Pese a no tener ‘Sálvame’ o ‘Socialité’ para pronunciarse, la antigua colaboradora de Mediaset no ha perdido la oportunidad de volcar su opinión en su cuenta de ‘X’, donde está muy activa. Aunque siempre suele ser muy misteriosa en sus publicaciones, esta vez Patiño ha gritado a los cuatro vientos su amor por el tema que le valió la victoria a Nebulossa el pasado sábado.

María Patiño se corona con su opinión de Nebulossa y su ‘Zorra’

«Me levanté de mi sofá para bailar ‘Flowers’. Me levanté de mi sofá para bailar ‘Zorra’. Me da miedo levantarme…», escribió la protagonista de ‘Sálvese quien pueda’ en su perfil de la red social. Entonces, la periodista se pronunció sobre una de las cuestiones que más presente ha estado en los debates sobre si la canción debe ir a Eurovisión o no.

Me levanté de mi sofá para bailar Flowers. Me levanté de mi sofá para bailar Zorra. Me da miedo levantarme … pic.twitter.com/OL8ZDzEYIy — Maria patiño (@maria_patino) February 5, 2024

«No se trata de defender el insulto de Zorra, se trata de anularlo ¡Ay!», sentenció la comunicadora en su perfil en ‘X’, firmando una de las reacciones más aplaudidas sobre esta tormenta sumando más de 1000 ‘me gusta’ con su dardo a todos aquellos que no han entendido el propósito detrás del tema. Y ante las peticiones de sus seguidores de que publicase un vídeo bailando la canción, la periodista fue clara: «Lo haré», aseguró Patiño.

No se trata de defender el insulto Zorra, se trata de anularlo. Ay!!!! pic.twitter.com/rLloTAakCy — Maria patiño (@maria_patino) February 6, 2024

Pero en realidad, nada más anunciarse la victoria de Nebulossa, ya comenzaron a circular vídeos editados con María Patiño y otros personajes de ‘Sálvame’ bailando el estribillo de la canción. Ahora solo queda esperar a que la comunicadora publique su video oficial bailando «el nuevo himno de España» como lo llaman muchos.