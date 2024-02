Los 6 estrenos más esperados esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Apple TV+

Poco a poco el mes de febrero se acaba. Hace poco estábamos en el mes de enero más largo de la historia, y una vez parpadeas, ya casi estaremos en verano. El tiempo, como hemos dicho muchas veces, nunca juega limpio. Pero mejor centrémonos en cómo pasar ese tiempo que nos vuelve locos. Y no hay mejor plan que echar un vistazo a todo lo que se estrena esta semana en plataformas. Desde grandes estrenos de Netflix, hasta regresos muy esperados en otras plataformas como Movistar Plus+ o Disney Plus.

Si hay un estreno importante esta semana, es sin duda ‘Avatar. La leyenda de Aang’. Llega de la mano de Netflix la adaptación de una de las mejores series de animación de la historia. Y sí, como siempre, la expectación es brutal, sobre todo gracias al buen hacer de la plataforma con ‘One Piece‘. También llega a Netflix la conclusión de la trilogía de películas basadas en las novelas de Ariana Godoy. Cierra el ciclo ‘A través de tu mirada’. Habrán sido criticadas, pero al final la gente las ve, y los números con cada estreno las apoyan.

Aunque no es una semana de estrenos muy potentes, sí que tenemos la nueva apuesta de ciencia-ficción de Apple TV+ con la serie ‘Constelación’ protagonizada por Noomi Rapace; el regreso de María Pombo a Prime Video con su serie documental; una nueva temporada de ‘El Inmortal‘ en Movistar Plus+ o la tercera tanda de episodios de ‘La remesa mala’, la serie de animación de Star Wars en Disney Plus. Sin olvidarnos de la esperada docuserie de David Trueba sobre el genio neoyorquino Woody Allen. ¿Estáis preparados para toda esta batería de estrenos?

Estrenos en Netflix

Avatar. La leyenda de Aang (SERIE)

Sinopsis: El mundo está dividido en cuatro naciones, correspondientes a los cuatro elementos: La Tribu del Agua, El Reino de la Tierra, la Nación del Fuego y los Nómadas del Aire. En cada nación hay una notable orden llamada de los «Maestros» que aprenden a potenciar su talento nato y manipular su elemento nativo. En cada generación, sólo un Maestro es capaz de controlar los cuatro elementos, y recibe el nombre de Avatar. Cuando la Nación del Fuego sometió a su dominio al resto de las naciones, parecía que la guerra se impondría. Sin embargo, la reencarnación del Avatar esperaba, congelado en una burbuja de hielo, que alguien le encontrara…

¡Por fin llega la esperada adaptación de la popular serie de animación de Nickelodeon! Pese a que los primeros episodios de esta parezcan un poco infantiles, el viaje de Aang, Sokka y Katara se convierte en una auténtica delicia, que enseña sobre la familia, la amistad, el amor y las responsabilidades. Una obra maestra de la animación que ya tuvo una adaptación en forma de película. Fallida, eso sí, pese a que M. Night Shyamalan estuviera tras ella. Ahora Netflix se ha puesto las pilas para llevarlo a buen puerto, y solo esperamos que esté a la altura de las circunstancias.

Aunque su showrunner, Albert Kim, ha puesto en alerta a los fans con cada declaración sobre la serie, afirmando que habrá cambios con respecto a la serie original, sobre todo en las motivaciones de personajes como Aang o Sokka. Además de afirmar que la serie será un cruce entre una historia más infantil y un tono similar a ‘Juego de Tronos‘. Por ahora, no suenan muy bien esas declaraciones… pero habrá que esperar a ver.

Fecha de estreno: 22 de febrero

A través de tu mirada (PELÍCULA)

Sinopsis: Tras los acontecimientos del verano, Ares y Raquel no encuentran la manera de continuar su relación y deciden tomar caminos por separado. Pero cuando se vuelven a encontrar en el invierno de Barcelona, el amor y el deseo que sienten el uno por el otro es innegable. ¿Podrán encontrar la manera de volver a estar juntos?

Tercera y última película basada en las novelas de Ariana Godoy. Después de ‘A través de mi ventana’ y ‘A través del mar’, llega ‘A través de tu mirada’, el cierre al romance entre Ares y Raquel. La primera de las películas sigue en el top10 histórico de Películas de Habla No Inglesa de Netflix, con 116.000.000 horas vistas, y más de 61 millones de visualizaciones. La segunda entrega no consiguió replicar el mismo fenómeno, sobre todo debido a las devastadoras críticas contra la primera película. ¿Conseguirá cerrar bien Netflix la historia con esta última entrega?

En el reparto volvemos a encontrarnos a Julio Peña (‘Berlín‘) y Clara Galle (‘El Internado: Las cumbres‘). Pero no estarán solos, ya que les acompañan Eric Masip, Hugo Arbués, Natalia Azahara, Andrea Chaparro, Iván Lapadula y Carla Tous. El guión vuelve a estar firmado por la propia autora, Ariana Godoy, junto a Eduard Solà (‘El cuerpo en llamas‘).

Fecha de estreno: 23 de febrero

Estrenos en Prime Video

Pombo (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Docuserie que mostrará a la audiencia un lado nunca antes visto de los Pombo, una de las familias de creadores de contenido más influyentes de España. Los Pombo son una familia imparable y muy unida tanto en los buenos como en los malos momentos, con un crecimiento en redes exponencial. María Pombo es una de las reinas en la creación de contenido en Instagram, además de emprendedora digital y empresaria.

La primera temporada se convirtió en un éxito para Prime Video. Al final, María Pombo es ya toda una celebrity, con más de 3 millones de seguidores, solo en Instagram. La primera temporada del docureality de Amazon nos mostraba el día a día de toda su familia. Porque no solo María se ha convertido en famosa en nuestro país. Esta segunda temporada promete ahondar más en las diferencias con otra parte de la familia Pombo, o mostrarnos la evolución de la construcción de la casa de María y su marido en Cantabria. Y eso que su imagen se vio algo manchada el pasado octubre por unas declaraciones totalmente sacadas de contexto sobre la posibilidad de que su hijo, algún día, le dijera que es gay. ¿Veremos algo de esta polémica?

Fecha de estreno: 23 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

Un día en Nueva York con Woody Allen (DOCUMENTAL)

Un dia en nueva york con Woody Allen, docuserie de David Trueba. / MOVISTAR PLUS+

Sinopsis: David Trueba viaja a Nueva York para entrevistar a Woody Allen, que hace un repaso de su filmografía y de sus inquietudes, esas que lleva mostrando en más de medio centenar de películas, desde al amor, las infidelidades o la muerte. Además, David Trueba pasea por los escenarios icónicos de Nueva York en los que se han rodado algunas de las escenas de las películas más representativas del director.

Woody Allen es uno de los grandes creadores del siglo XX (y parte del XXI). Pese a que esté socialmente cancelado (debido a su presunto abuso a su hija Dylan Farrow), su filmografía ha superado el paso del tiempo como una de las más completas y brillantes de los cineastas de su generación. Tras retirarse del cine con su película ‘Un golpe de suerte’, el cineasta charla con David Trueba sobre lo que ha supuesto el cine en su vida, y sobre todo, la ciudad de Nueva York. Una docuserie indispensable para entender al genio de Manhattan, sus curiosidades, su forma de ver la vida y, sobre todo, la muerte, o el sentido de nuestra existencia.

Fecha de estreno: 23 de febrero

Insidious: La puerta roja (PELÍCULA)

Sinopsis: El Capítulo 5 continúa con la familia Lambert casi diez años después de los eventos del Capítulo 2. Para poner finalmente a sus demonios a descansar, Josh y su hijo Dalton, ya un universitario, deben de ir más profundo hacia «el Más Allá» de lo que nunca habían ido, encontrándose con el pasado oscuro de su familia y un sin número de espantosos terrores que se esconden detrás de la puerta roja.

‘Insidious’ es una de las grandes sagas de terror del cine reciente. Creada por James Wan y producida por Blumhouse, se permitió el lujo de mirar de tú a tú a ‘Expediente Warren‘, y se alargó durante cuatro películas, aunque con resultados desiguales en taquilla. Ahora, 13 años después de la primera entrega, nos llega la quinta parte, con Patrick Wilson saltando a la mesa del director, y recuperando la historia de la familia Lambert y su paso al Más Allá. Aunque no está a la altura de las dos primeras entregas, ‘Insidious: la puerta roja’ es un más que competente añadido a la saga principal, recuperando a los protagonistas, el propio Patrick Wilson, y el joven Ty Simpkins. Con escenas de absoluto terror, recupera el espíritu de la franquicia y, quién sabe, quizá inicie una nueva trilogía…

Fecha de estreno: 25 de febrero

Estrenos en AppleTV Plus

Constelación (SERIE)

Sinopsis: Jo regresa a la Tierra después de un desastre en el espacio y descubre que faltan piezas en su vida, por lo que se propone exponer la verdad sobre los secretos ocultos de los viajes espaciales y recuperar lo que ha perdido.

La nueva serie de Apple TV+, creada por Peter Harness y dirigida por la ganadora del Emmy, Michelle MacLaren, nos llega esta semana. Es una propuesta diferente de ciencia-ficción, con toques de misterio e intriga con la siempre competente Noomi Rapace. Algunos la conoceréis por ‘Los hombres que no amaban a las mujeres’. Otros, por ‘Prometheus’. Y próximamente protagonizará el biopic sobre Maria Callas. Según lo que podemos observar en el tráiler, el aspecto visual será portentoso, al igual que todas las producciones de la plataforma. Pero eso no asegura una buena historia, como hemos podido comprobar recientemente con ‘The New Look’, muy por debajo de la brillante ‘Cristóbal Balenciaga‘.

Fecha de estreno: 21 de febrero

Más estrenos semanales