María Pombo se pronuncia así sobre Jorge Javier Vázquez delante de Calleja: «Me hizo…»

María Pombo y su hermana Marta fueron las invitadas de la última entrega de ‘Planeta Calleja’ en Cuatro. Y pese a que la presencia de las influencers en el programa de Jesús Calleja fue muy criticada en redes sociales cabe decir que el espacio anotó un gran 8% y 731.000 espectadores luchando por la tercera opción de la noche junto a ‘El Pueblo’.

Así, las hermanas Pombo dejaron por una vez los lujos y las redes sociales que forman parte de su vida diaria para viajar hasta la Patagonia y vivir un viaje de aventura junto a Jesús Calleja.

El hecho de estar un rato ‘apagadas’ de las redes sociales les vino muy bien. «Estamos viviendo como en pausa. Hace falta que nos obliguen a parar», reconocían María Pombo y su hermana Marta. Durante la aventura, Jesús Calleja quiso saber cómo empezaron a vivir de las redes sociales y era cuando María recordaba que a su hermana no le hizo ninguna gracia que empezase a subir fotos suyas a las redes sociales y le pidió que se cerrase las cuentas.

Tras el éxito de María Pombo, su hermanas Marta y Lucía siguieron sus pasos y también viven de las redes sociales. Así es como la familia Pombo ha ido cogiendo protagonismo hasta el punto de tener su propio docu-reality gracias a María.

Un docu-reality estrenado en Prime Video que generó un sinfín de reacciones. Una de las más llamativas fue la que hizo Jorge Javier Vázquez a través de su blog en Lecturas. El presentador que está a la espera de volver a Telecinco con ‘Supervivientes 2024’ llegó a decir que había «más vida en un tanatorio que en el reality de las Pombo».

María Pombo responde a la crítica de Jorge Javier

Ahora meses después, María Pombo no se cortó al contestar a Jorge Javier desde ‘Planeta Calleja’. «Me hizo mucha gracia el comentario de Jorge Javier de que había visto más vida en un tanatorio que en nuestro documental. Las máximas críticas que hemos recibido es que es aburrido, con lo cual eso es bueno porque no ha habido nada más allá. Pero también ha habido comentarios muy bonitos», aseveraba la influencer.

Las críticas que si que no le hacen ninguna gracia a la influencer son las que vienen de ciertos sectores del feminismo. «Al ser de una familia tradicional la gente te señala pero siempre nos han educado desde el respeto e igualdad. Nos consideramos feministas. Estamos cansadas del tema pijas, de derechas, todo es polémico hacia nosotras. Nadie se justifica y nosotras tenemos que estar todo el rato justificándonos. Diga lo que diga lo van a seguir pensando y no puedo gustar a todo el mundo. Siempre parece que estoy enfadada porque me pintan como una persona que no soy», sentenciaba.