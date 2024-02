Laura Fa sorprende con lo que ha filtrado de Terelu Campos en ‘Espejo Público’: «Está incómoda»

El beso de portada de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia sigue dando mucho que hablar después de casi una semana. En mitad de este posible romance, ‘Espejo Público’ ha puesto este lunes sobre la mesa de debate la posibilidad de que Mar Flores y Terelu Campos se conviertan en consuegras, y Laura Fa ha revelado un importante detalle de la hija de María Teresa Campos.

Como bien recordó Gema López al inicio del debate, las madres de los jóvenes enamorados una vez fueron conocidas, pero ahora son enemigas. Todo cambió cuando Mar Flores rompió su relación con Fernando Fernández Tapias, que se emparejó justo después con una íntima amiga de Terelu. Al iniciar su historia de amor con Nuria González, la relación entre la comunicadora y la modelo se perdió. Y ahora, podrían volver a estar unidas por el supuesto amor que ha surgido entre sus hijos.

Y ante esta barrera que las separa, algunas de las colaboradoras no dudó en apuntar que esta posible unión como familia política puede estar siendo poco agradable para alguna de ellas. «Bueno a ver, culpa de las madres no va a ser si no funciona esto eh «, aseguró Laura Fa a sus compañeros de ‘Más Espejo’ para quitar hierro al asunto. Sin embargo, no dudó en pronunciarse sobre cómo está afrontado Terelu Campos la situación.

Laura Fa revela lo que Terelu Campos opina de la relación de su hija con Carlo Costanzia

«Es verdad que amigas no son… ¿Enemigas? A ver… caerse bien, seguro que a Terelu le cae peor Mar Flores», continuó señalando la colaboradora de Susanna Griso sobre la tensa situación. «Creo que está mucho más incómoda Terelu que Mar Flores y no lo lleva con la misma naturalidad», señaló Laura para dejar claro cómo veía el posible panorama familiar. «Me da que Carlo no tiene mucha relación con su madre», señaló Susanna Griso para añadir otro punto de vista al debate.

Laura Fa en ‘Espejo Público’

«Es obvio que no. Y a mi me parece que la postura que tomaron tanto Terelu como Alejandra de salir en defensa de Nuria González, que es su amiga desde hace muchísimos años, me parece la normal», añadió Pilar Vidal, recordando el enfrentamiento entre la amiga de Terelu Campos y Mar Flores. La colaboradora señaló así que algunos de los roces de la íntima amiga de la hija de Terelu Campos podrían complicar ahora una posible relación entre ambas.

La periodista del corazón quiso entonces aclarar todo el asunto señalando un detalle importante. «Que yo sepa Alejandra ha tenido parejas mucho más estables, más duraderas y no he visto nunca a Terelu con las madres de estos chicos», aseguró Vidal. Y es que, aunque la relación entre Alejandra Rubio y su madre sea muy estrecha, la malagueña podría hacerse a un lado esta vez y no mezclarse con la familia de Costanzia, dado su historial.