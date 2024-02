La reacción que Joaquín Prat no puede reprimirse en directo en su programa: «Qué asco»

Joaquín Prat es a menudo protagonista de muchos de los momentos más impactantes de ‘Vamos a ver’. El presentador del espacio de Telecinco, ha pasado un duro momento este jueves en pleno directo. Esta mañana, cuando conectaba en directo con su reportera, las desagradables imágenes emitidas en el programa han jugado una mala pasada al comunicador. El periodista no ha podido contener la angustia que sentía en el momento.

El equipo de ‘Vamos a ver’ se ha desplazado este jueves hasta el domicilio del hombre detenido por mantener retenida a su pareja en un zulo. La víctima logró escapar por sí sola y ahora se investigan las supuestas palizas que le habrían provocado un aborto. Una reportera conectaba entonces con el programa, mostrando imágenes de la vivienda y del zulo. Tan fuertes han sido las imágenes, que ni el propio Prat ha podido mantener la compostura.

Joaquín Prat, horrorizado en directo

«Habéis visto la basura. Esta escalera que lleva abajo lleva precisamente a la basura, a cosas acumuladas. Pero es que la casa es toda igual. Estas habitaciones están llenas de basura«, señaló Inma Rivas, reportera del programa, a Joaquín Prat. Y es que el habitáculo que estaban enseñando en cámara no podía casi ni distinguirse entre la suciedad y la basura.

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«No os podéis hacer una idea del olor tan horrible que hay aquí. Olor a pis, a orina. Una mezcla de olores absolutamente insoportable», continuó explicando la periodista enviada. «Respira, respira», insistió Prat, a quién visiblemente le estaba costando hacer frente a las imágenes mostradas en pantalla. «Sí, voy a respirar un poco de aire. Sobre todo la compañera me decía hace un rato ‘necesito dar arcadas porque es insoportable’«, explicó la reportera del programa.

Aunque fuera de la vivienda, la cosa no cambió demasiado. «Pises por donde pises te quedas pegado. Hay botellas de vino, pastillas tiradas… todo un auténtico basurero. Hay moscas, bichos, avispas… No se me ocurren más adjetivos para decir un auténtico estercolero«, continuó describiendo Inma, a lo que el presentador no se pudo contener más. «Qué asco», espetó Joaquín Prat desde plató, que no podía aguantar más la conexión en directo.