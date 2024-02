La indigesta burla de Pablo Motos a Máximo Huerta sobre su etapa como ministro en ‘El Hormiguero’

La visita de Máximo Huerta a ‘El Hormiguero’ este martes estuvo cargada de momentos emotivos. El escritor acudió junto a Albert Espinosa para desvelar detalles sobre el primer capítulo de ‘El camino a casa’, que estrena segunda temporada con Huerta como protagonista. Y aunque pasaron gran parte de la entrevista tratando temas bastante delicados, el presentador encontró la ocasión para lanzar una sonada burla. Pablo Motos no dudó en recordar a su invitado su breve paso por la Moncloa como ministro de Cultura y Deporte.

‘El camino a casa’ vuelve este martes a La Sexta y en esta ocasión, el escritor será el encargado de recorrer el camino cargado de emociones y recuerdos que abre el programa. «Todo el mundo decía no lloraré, hasta Bustamante, y han llorado todos», confesó el creador del formato entre risas. Y es que, para el colaborador fue toda una montaña rusa. «Reí, lloré, lloré, me dije sé fuerte, pero no fui fuerte. Me deshice, de emociones y sentimientos. Era como volver a Buñol de nuevo a los 7 años», confesó Huerta.

«Albert no te pincha, no fuerza, él observa, te pellizca y tu entras en barrera», aseguró el invitado de Pablo Motos antes de revelar cuál fue el momento más duro del recorrido para él. Pero entre anécdota y anécdota, el conductor del programa no perdió la oportunidad de mofarse del pasado en la Moncloa de Máximo Huerta.

Pablo Motos se burla de Máximo Huerta

Mientras el invitado veía imágenes del episodio reconoció estar orgulloso, ya que gracias a ese niño que fue hoy es el hombre que es. «Y fuiste ministro una semana…», añadió Pablo Motos, haciendo referencia al breve paso del escritor por el gobierno de Pedro Sánchez. Ante esto, Huerta no se calló y respondió de forma contundente. «¿Y tú, cuántas?», le preguntó con tono de burla al presentador de Antena 3, que evitó responder y desvió el tema asegurando que también es «un escritor estupendo».

Pablo Motos, Máximo Huerta y Albert Espinosa en ‘El Hormiguero’

Sin embargo, bromas y pullas a parte, la entrevista estuvo marcada por la sinceridad de Máximo Huerta al hablar sobre la complicada relación con su padre. El invitado reveló que uno de los momentos más duros del episodio tuvo como desencadenante una colonia. «Albert hizo algo que me destrozó, me puso frente al olor de mi padre. Sacó un frasco pequeñito de colonia y de repente mi padre estaba ahí otra vez», explicó el escritor.

«Volví a oír los gritos, todo lo que no me apetecía y lo compartí, el olor abrió todo«, continuó explicando. Fue ahí cuando se abrió sobre el miedo que vivían en casa tanto él como su madre y cómo revivió todo eso en el programa, porque es «inevitable» relacionarlo con su infancia. «Cuando oíamos las llaves nos poníamos firmes mi madre y yo. Nos levantábamos porque había que dejar el trono, esa intimidad bonita entre madre e hijo se rompía«, confesó Huerta al presentador.

La relación del escritor con su madre

El invitado rememoró algunos de sus miedos de la infancia con todo detalle ante un público que escuchaba atento. «Mi padre era cojo, llevaba un zapato más alto que el otro y ya avanzaba lo que iba a pasar, dependiendo de la velocidad«, explicó Máximo Huerta. Y es que, de pequeño llegó a crear un vínculo de protección con su madre a raíz de la inseguridad que vivía en su propio hogar. «Si me quedaba dentro era una especie de vigilancia, eso era el seguro de vida», recordó Huerta, que no salía a los recreativos para no dejar a su madre a solas con su padre.

Desgraciadamente, en la actualidad el autor vive una frágil realidad con su madre, que sufre demencia. «La mentira es sanadora en algunas circunstancias», aseguró Huerta, explicando que prefiere mentir a su madre en su día a día cuando sufre confusiones. Recordó cómo en Nochevieja ni siquiera sabía que estaba cenando con él, o como aún habla de su abuela, que lleva fallecida más de veinte años.