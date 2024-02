Juan del Val no se reprime al soltar esta crítica al ‘Zorra’ de Nebulossa desde ‘La Roca’

Después de que TVE celebrara este sábado la gran final del Benidorm Fest 2024 y de que Nebulossa se alzara con la victoria con su hit «Zorra», este domingo no se habla de otra cosa. Y como era de esperar, en programas como ‘Fiesta‘ o ‘La Roca‘ han hablado de este asunto y Juan del Val ha sido claro sobre la propuesta de España para Eurovisión 2024.

De primeras, Juan del Val ironizaba con lo fan que es él del Benidorm Fest. «No entiendo por qué no os gusta el Benidorm Fest. Es un festival que Berni y yo nos encanta y siempre lo vemos», decía con ironía. «Pero si tú has preguntado que era este primer tema», le replicaba su mujer Nuria Roca. «Así no se puede venir», le recriminaba por su lado Marta Critikian.

Después tras escuchar el «Zorra» de Nebulossa, Juan del Val no dudaba en dar su opinión sobre la canción después de que Nuria Roca dijera que le encanta. «Esto es un juego, ¿no? Está bien. Pero he escuchado a la cantante decir que era una canción necesaria y a ver…», trataba de decir el escritor y colaborador.

«Hombre la canción tiene un significado y es un himno», le replicaba Nacho García. Justo después, Berni Barrachina se hacía eco de algunas de las partes de la letra de la canción. «Es un poco de liberación», defendía el colaborador de ‘La Roca’.

«Es un poco antiguo esto, es como algo de los 80«, criticaba por su lado Juan del Val. Tras ella, Marta Critikian hacía referencia a como Nebulossa sigue un poco la tendencia que abrió hace dos años Rigoberta Bandini con su «Ay mamá».

Era entonces cuando Nuria Roca aseguraba que quizás se estaba perdiendo la esencia de Eurovisión que eran las canciones y no los mensajes que se lanzan con ellas. Y después de que alguno dijera que Chikilicuatre hizo mucho daño y de que Berni Barrachina dijera que no era igualable porque esto es una propuesta seria, la presentadora se reía y decía por lo bajo «pues ese es el problema».

«Lo de decir soy una zorra es algo que se va a cantar todo el rato en una fiesta«, sentenciaba entonces Juan del Val. «Es que es un acierto de canción», añadían en el plató de ‘La Roca’.