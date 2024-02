Mario Vaquerizo se moja sobre Nebulossa y repara en este significativo detalle de ‘Zorra’

Mario Vaquerizo visitaba este domingo el plató de ‘Fiesta‘ para promocionar el estreno de «La reina del convento», una película en la que el cantante da vida a Sor Juanita. Pero aprovechando su presencia, Emma García le preguntaba por que opinaba del «Zorra» de Nebulossa tras su victoria en el Benidorm Fest 2024.

«¿Qué te ha parecido zorra?», le preguntaba la presentadora de ‘Fiesta’. «Me ha parecido fenomenal. Yo voy a decir la verdad, porque yo sabéis que yo digo todo y aunque no me pregunten yo lo digo», aseveraba de primeras el marido de Alaska.

«Mis tres favoritos eran ‘Zorra’, Jorge y Angy«, confesaba Mario Vaquerizo sobre las tres propuestas del Benidorm Fest 2024 que más le han gustado. «Lo vimos ayer por la noche Olvido y yo y votábamos», añadía el líder de las Nancys Rubias desvelando que habían votado a alguno de los concursantes.

Mario Vaquerizo se moja sobre la victoria de Nebulossa y el significado de «Zorra»

Y cuando le preguntaban que a quién habían votado más, Mario Vaquerizo no dudaba en decir que a «Zorra». Eso sí aprovechaba para fijarse en un detalle, con un llamamiento ante la controvertida canción de Nebulossa y su mensaje feminista. «Yo no quiero que Eurovisión se convierta en una plataforma de denuncia«, aseveraba.

«Yo creo que Eurovisión ha sido siempre un entretenimiento. Y el pop y la música es entretener como soy yo, que soy una entretenedora maravillosa. Me gusta entretener», sentenciaba el cantante.

Después, se unía a la mesa Jorge González, y Mario Vaquerizo aprovechaba para darle un consejo después de las críticas que ha recibido. «Tú no hagas caso a las tonterías que dicen. Tú lo hiciste perfectamente y me pusiste muy caliente y eso es lo importante», le decía.

Por último, Vaquerizo defendía cuál es el problema que hay con la palabra «zorra». «El problema no es la palabra sino como la digas. Es como cuando yo digo soy maricón con acento en la o. Lo que era un insulto tenemos que tratar de conseguir que no lo sea», concluía.