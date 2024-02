Jorge González dice lo que realmente piensa de la victoria de Nebulossa tras el feo gesto

Tras la victoria de Nebulossa con «Zorra» en el Benidorm Fest 2024 y después de ver una vez más, y ya van tres, su sueño de ir a Eurovisión, Jorge González visitaba este domingo ‘Fiesta’ para hablar con Emma García y los colaboradores sobre cómo ha vivido él todas estas horas.

Nada más llegar al plató de ‘Fiesta‘ todos felicitaban a Jorge González por su gran trabajo en el Benidorm Fest 2024 pese a haberse quedado en cuarta posición. «Estás recién llegada y ha sido una noche de muchísimas emociones», remarcaba Emma al verle tan emocionado con el aplauso del público.

«La gente me emociona. Ahora en el tren, todo el mundo me paraba para decirme que era su favorito y me enseñaban mensajes de que me habían votado», reconocía Jorge González de primeras.

Al preguntarle por qué sensaciones tiene tras todo lo vivido, Jorge González lo dudaba. «Es que se me encuentran muchas cosas. Por un lado, era todo tan potente y tan llamativo y estaba perfecto para ir a Eurovisión. Tengo como que he decepcionado a mi equipo, pero independientemente de los votos, yo tenía que estar satisfecho con todo lo que hemos trabajado», confesaba.

Cuando le comentaban que había sabido perder, Makoke ponía sobre la mesa el feo gesto que habría tenido Jorge González al no celebrar ni aplaudir la victoria de Nebulossa. «Me sabe mal decirte esto pero tú no te levantaste a aplaudir a la ganadora y eso es de mal perder», le soltaba la colaboradora de ‘Fiesta’. «¿Pero eso ha salido?», preguntaba Jorge. «Las imágenes están ahí», le decía Makoke. «¿Y las puedo ver?», le replicaba.

«Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos te puedo asegurar que va por encima de los puestos y de quién va o no va. Los representantes de Eurovisión este año los adoramos todos y te puedo asegurar que fueron aplaudidos por todos», defendía Jorge González. «¿Pero tú la ves como justa ganadora a Nebulossa?», le preguntaba Makoke. «Si lo ha decidido el público que vaya tiene que ir», contestaba.

Jorge González se defiende en ‘Fiesta’ de las críticas y habla así del jurado

Tras ver las informaciones que habían salido sobre ese gesto, Jorge González se mostraba muy molesto. «Estoy flipando, las cosas son más sencillas. Ese gesto no lo hice yo. Te aseguro, y meto mis manos en el fuego, que yo aplaudí, me levanté y la besé«, confesaba el cantante dejando claro que lo que dijeran las redes no le importaba y que hay que tener mucho cuidado porque se hace mucho daño. «Se les ha aplaudido todo el estadio, incluidos los concursantes. Yo los amo. Yo estoy muy orgulloso de que nos represente ella», sentenciaba.

«Es que llega un punto en el que no sabes que hacer en esta vida, si te levantas por qué te levantas, si te acuestas por qué te acuestas y si vas de rojo porque vas de rojo», proseguía diciendo muy dolido.

Por último, sobre si se ha quedado con la espinita de no poder ir a Eurovisión por culpa del jurado, Jorge González no se contenía. «Es una realidad que es el jurado el que me baja para no tener muchas opciones, por muchos votos que tuviera del público. Con una puntuación tan baja, aún siendo favorito, no ganas», concluía.