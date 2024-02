Joaquín Prat, forzado a retractarse de lo dicho en su programa: «Me piden una rectificación»

Joaquín Prat ha dado su opinión este viernes en ‘Vamos a ver‘ sobre la mascletá que el Ayuntamiento de Madrid prepara para este fin de semana. Un acto que, a pocas horas de su celebración estaba «en el aire tras la denuncia de asociaciones animalistas que consideran que altera la convivencia de los vecinos. Pero también, y fundamentalmente, de sus mascotas y animales que habitan en la zona».

Una reportera del magacín de Telecinco se desplazó hasta el punto donde tendrá lugar la mascletá, para entrevistar a una vecina de la zona. Ella esperaba que finalmente no se celebrase por el miedo que generan los petardos en su mascota, así como por «la salud mental de todas las personas que vivimos en este barrio».

En ese momento, Joaquín Prat no dudaba en dar su opinión al respecto: «Para la salud mental tampoco… Es verdad que para las mascotas con los petardos sufren mucho. Pero la salud mental de las personas por una mascletá no está en riesgo». Un desafortunado comentario por el que tenía que pedir disculpas apenas unos minutos después.

Joaquín Prat, obligado a pedir disculpas por su desafortunado comentario

«Me piden una rectificación, y creo que es justo hacerla, relacionada con la mascletá de este domingo en Madrid Río. He dicho que no afecta a la salud mental, les pido disculpas», empezaba reconociendo el presentador. «No he tenido en cuenta, ni muchísimo menos, a los niños o adultos que puedan tener trastorno del espectro autista o epilepsia. Así que, les pido disculpas, tienen ustedes mucha razón y creo que rectificar es lo que toca», añadía Joaquín Prat.

Finalmente, el juez ha rechazado los argumentos de las asociaciones ecologistas y Madrid celebrará este domingo su Mascletá en el Puente del Rey de Madrid Río. El colectivo animalista solicitó este miércoles la suspensión cautelar del espectáculo por el impacto en la fauna de la zona, junto al Manzanares y la Casa de Campo. Pero ninguna de las apreciaciones ha sido atendida.