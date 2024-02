Joaquín Prat deja esta incontestable frase en directo sobre Nebulossa y su ‘Zorra’: «Esto no…»

Joaquín Prat se ha mojado sobre la ‘Zorra’ de Nebulossa, que será la canción que nos represente en Eurovisión el próximo mes de mayo. El programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco ha abordado la polémica que se ha creado en torno al resultado del Benidorm Fest 2024 y el presentador ha sido muy tajante.

«Hay opiniones para todos los gustos. A mi me parece muy eurovisiva«, ha sentenciado inicialmente. «Y luego siempre se queja la gente que no vota… Pues chico, si te gusta otra más que ‘Zorra’, pues vótala, pero generalmente luego se quejan los que no participan en las votaciones. El público de Eurovisión es el que es», ha añadido respecto a la controversia que se ha originado con el resultado.

«La audiencia es soberana», ha apostillado Pepe del Real, mostrándose entusiasmado con lo que se ha convertido ya en un hit. «Y por eso fue el Chikilicuatre», ha comentado Antonio Rossi, siendo una de esas voces que compara a Nebulossa con la candidatura de David Fernández en 2008.

«Esto no es comparable con el Chikilicuatre«, le ha replicado rotundo Joaquín Prat. «Nada que ver», le ha apoyado su compañera del club social, Adriana Dorronsoro. Sin embargo, Alessandro Lequio sí ha sido muy crítico. «Si el concurso tiene unas normas, esas normas deberían regir en esa clasificación. Yo siempre he entendido que ‘zorra’ es un insulto, ahora parece que no. Y otra cosa que no entiendo es por qué a esta señora se le considera heroína por autollamarse ‘zorra’. Si eso lo dice un señor, estaríamos sacándole brillo a la letra de la canción», ha apuntado el tertuliano.

«Ella dice, si todos estos comportamientos que yo tengo se merecen el calificativo de zorra, entonces llámamelo», le ha rebatido Joaquín, apoyando el mensaje sin fisuras. «Pero hay unas reglas en Eurovisión y una de ellas es que no se pueden utilizar palabras insultantes por mucho que digas que es el empoderamiento de la mujer», ha insistido Lequio. «Muchos de los que criticáis luego no veis Eurovisión», le ha frenado Prat mientras el colaborador reconocía que, efectivamente, no es seguidor del certamen europeo.