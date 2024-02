Joaquín Prat amenaza con liarla en pleno directo en Telecinco por lo presenciado

Joaquín Prat se ha mostrado más enfadado que nunca durante el programa de hoy de ‘Vamos a ver’ en Telecinco a raíz de la noticia que ha consternado a todos: el asesinato de dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por unos narcotraficantes.

El programa ha enseñado en directo la narcolancha con la que se perpetró el crimen y que ya ha sido incautada para su próxima destrucción. En las imágenes se ha podido ver claramente la magnitud de la embarcación, muy superior a la que utilizaban los agentes que fueron arrollados el pasado viernes.

Algo que reaviva la polémica por la falta de recursos con la que trabajan los cuerpos y fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Esto y el sueldo de los narcos, que ha sido desgranado por una periodista del equipo de ‘Vamos a ver‘, han indignado sobremanera a Joaquín Prat.

Según los datos que se han expuesto en pantalla, el piloto de la embarcación cobra entre 30 y 60 mil euros; el que maneja el GPS alrededor de 25 mil euros; el marinero (tercer acompañante) unos 10 mil euros; el conductor en tierra entre 15 y 20 mil euros; el que se ocupa de las descargas 2 mil euros y quienes vigilan la zona para confirmar que está libre de policía hasta mil euros.

En la otra cara de la moneda, la cifra de la vergüenza: lo que cobran los agentes que se juegan la vida para luchar contra el narcotráfico. «Los del GRECO y grupos del Campo de Gibraltar rondan los 2100 euros. Esto es una vergüenza, Joaquín», ha señalado la compañera del presentador.

«Hay una cosa que no podemos olvidar, no es por el sueldo, es por la vocación de servicio al ciudadano porque, si fuese por el sueldo, no habría guardias civiles en este país», ha reaccionado Joaquín Prat a continuación con una cara muy elocuente que reflejaba su enorme cabreo con toda esta situación. «Tráeme una tila porque al final la vamos a liar, hoy la liamos», ha pedido a producción de ‘Vamos a ver’.

«La dejadez y el abandono por parte de la administración hacia los municipios del Campo de Gibraltar durante décadas es lo que hace que muchos se sientan tentados y caigan en la tentación del narco», ha lamentado. Y la crítica más dura ha ido para los superiores de quienes luchan casi indefensos contra los narcos. «El que mandó a esos guardias civiles debe tener la conciencia muy intranquila. Y en este país no dimite nadie. ¿Porque sabéis qué pasa? Que para dimitir hay que tener vergüenza y algunos no la conocen», ha sentenciado en lo que parece una pulla directa a Marlaska, el ministro del Interior.