Jamás en la historia de ‘First Dates’ había pasado algo así en una cita y fue desagradable

En ‘First Dates’ el amor no siempre triunfa. Y si no que se lo digan a Sandra y Álex, una de las parejas protagonistas de la entrega de este miércoles, 7 de febrero. Y es que, aunque no llegaron a congeniar, lo que ella jamás llegó a imaginar es que su cita le iba a acabar dejando plantada.

Álex es un joven bilbaíno de 23 años al que desde el primer momento no le gustó nada la cita que le había buscado el equipo de ‘First Dates’. «No me ha parecido nada guapa, para mi gusto. De primeras tiene que atraerme y si no me atrae…», reconocía el soltero ante las cámaras del programa.

Su cita era Sandra, una chica madrileña de 25 años a la que tampoco le agradó demasiado el bilbaíno: «Le veía super nervioso y físicamente no es mi tipo, pero bueno he dicho ‘vamos a darle una oportunidad’». Y es que, a diferencia de él, ella al menos intentó que hubiese un buen tono durante la velada, sacando temas de conversación a los que él respondía con evidente desgana.

Durante los primeros minutos de la cena, los solteros no conseguían entablar una conversación de más de dos frases. Haciendo gala de su sinceridad, Álex le reconoció a Sandra que no le había gustado físicamente, y que para él la atracción física es muy importante. Ella también confesaba que no sentía esa chispa. «No tenía muchas ganas de hablar ni de hacer nada conmigo», comentaba ante los redactores de ‘First Dates’.

Tal era la incomodidad que, en un momento dado, se fue al baño para hablar con su madre y contarle cómo iba todo. «Hola mamá. Estoy en plena cita, ha sido un poco desastroso, la verdad, no congeniamos mucho», le reconocía la joven. La madre, por su parte, quería saber si él era guapo o feo. Mientras esto sucedía en el cuarto de baño, Álex hablaba con una camarera, a la que admitía que el encuentro estaba siendo muy incómodo y que prefería irse a su casa. «Aquí no se obliga a nadie a quedarse», le respondía ella.

En el baño, la madre de Sandra le proponía a esta quedar como amigos, mientras que ella definía a su cita como un «chaval majete». Lo que ni por asomo se podía imaginar es que Álex se habría ido del restaurante y que, encima, había declinado la invitación de la camarera de ‘First Dates’ de despedirse de su acompañante. «No le va a sentar mal. Nos acabamos de conocer, hemos hablado diez minutos, no somos personas que hayamos entablado antes una conversación», se justificaba él antes de darse a la fuga.

Álex da plantón a Sandra y ella entra en cólera: «Es una cerdada»

Instantes después, Sandra volvía a su asiento, y era entonces cuando la camarera le daba la noticia. «Álex se ha ido porque no se sentía cómodo con la cita», le anunciaba. Un plantón que, como era de esperar, no sentó nada bien a la joven, quien, muy enfadada, explotó contra el bilbaíno ante las cámaras de ‘First Dates’: «Nunca me han dejado tirada en una cita. La cita puede salir bien, o puede salir mal, pero nunca me han dejado tirada. Eso no se debe hacer».

«No habíamos congeniado, pero pensaba que se quedaría. Me he quedado al principio helada, y luego bastante humillada. No esperaba que me abandonase de esa manera. Esperaba más madurez», añadía, muy enfadada. E insistía en que «me ha parecido una cerdada y una putada que me haya abandonado». Eso sí, pese a esta mala experiencia, la joven no descarta volver al programa en busca del amor.