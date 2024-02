Isabel Rábago revela el impactante paso que planea dar Antonio Tejado y advierte sorpresas

Isabel Rábago se ha desplazado esta semana a Sevilla para recabar de primera mano datos y la mayor cantidad de testimonios posible sobre el caso Antonio Tejado. Entre ellos, el que nadie había conseguido, el de Samara, actual pareja sentimental del encarcelado. También para obtener información sobre en qué punto se encuentra la investigación respecto a la banda en la que presuntamente está implicado el sobrinísimo de María del Monte.

«Cuento cómo se encuentra la investigación. Antonio está contemplando declarar, pero ‘El Ruso’ (supuesto cabecilla) no lo contempla. Aquí el primero que hable es el que más complicado lo va a tener ante el juez. ¿Esto qué significa? Pues que Antonio está tan convencido de que no tiene nada que ver con el robo que no le importa absolutamente nada ponerse delante del juez y reiterar su inocencia y contestar a todas las partes, incluida la acusación particular», ha informado la periodista sobre los planes del extertuliano de televisión una vez se produzcan todas las testificales.

«Me cuentan que, en el momento que María del Monte no reconoce ninguna de las pertenencias que son incautadas en uno de los domicilios, la Guardia Civil estaba haciendo una lista de todos los robos próximos en la zona para realizar una correlación de objetos. Y van a empezar a citar ya a las personas que puedan identificar estos objetos. Es decir, la investigación está abierta e insisto en que el botín va a dar muchísimas sorpresas», ha advertido Isabel Rábago.

Acto seguido, ‘Vamos a ver‘ ha abordado la entrevista que Candela Acevedo, expareja de Antonio Tejado, ha concedido a Lecturas. Una entrevista demoledora en la que confiesa que le mandaba mensajes de alto contenido sexual y que le denunció por distribuir vídeos íntimos suyos a terceros con un fin excitante. Algo por lo que fue condenado a siete meses de prisión. Además, no es la única chica que señala mensajes eróticos y desagradables por parte del sevillano y eso ha generado un avivado debate en plató.

Entre otras cosas, se ha cuestionado que en su momento callaran y que, ahora que Tejado está en primera línea, hayan decidido dar el paso de hablar. «A lo mejor en un primer momento estas chicas se tomaban a broma esta forma campechana que él tenía de hablar», ha justificado Pepe del Real por dar unas explicación. Un comentario que ha empujado a Isabel Rábago a desvelar, de primera mano, los verdaderos términos de esos mensajes íntimos.

«No, campechano no es. Campechanos nunca han sido los mensajes que Antonio Tejado mandaba. Tampoco vamos a mirar ahora para otro lado. Además, si tenías confianza con él, te hacía partícipe de los mensajes que mandaba y puedo hablar en primera persona. Él era así y, para fanfarronear, te enseñaba los mensajes que mandaba a determinado perfil de chicas», ha revelado la también abogada, aseverando que ella fue testigo de ese contenido y que grato precisamente no era.